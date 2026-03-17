¿Cuándo juega Alcaraz en Miami? Fecha y dónde ver su primer partido por TV y en directo

Carlos Alcaraz está listo para salir a escena en Miami. Una vez superado el varapalo tras caer en semifinales de Indian Wells contra Daniil Medvedev, el número uno aterriza en la costa de Florida con la misión de igualar o superar la actuación de Jannik Sinner para no perder más distancia todavía con el italiano en lo más alto del ranking.

El sorteo celebrado este lunes en Miami deparó un cuadro con luces y sombras para Alcaraz. Su debut se prevé como el más complicado de los favoritos, donde deberá verse las caras contra Joao Fonseca o Fábián Marozsán. Se espera que sea el joven tenista brasileño quien supere la primera ronda y termine citándose con el murciano, que a pesar de partir como favorito deberá exprimir al máximo sus prestaciones si no quiere repetir el mismo trágico resultado que en 2025.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Indian Wells / EP

Y es que el Carlitos tocó fondo hace justamente un año en Miami tras perder en primera ronda contra David Goffin. Llegaba el murciano con muchas dudas respecto a su juego y la derrota permitió salir del pozo a Alcaraz, que encadenó una victoria tras otra hasta recuperar el número uno en la recta final de año. La situación es completamente distinta en esta ocasión, algo que aumenta las posibilidades de Carlos antes del torneo donde aspira a frenar el sueño de Sinner de ser el octavo tenista masculino en conseguir el Sunshine Double, es decir, ganar Indian Wells y Miami de manera consecutiva.

¿Cuándo debuta Alcaraz en Miami 2026?

El primer partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Miami, en el que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Joao Fonseca y Fábián Marozsán, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará en el marco de la segunda ronda de competición, prevista entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo.

¿Dónde ver el primer partido de Alcaraz en Miami 2026 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Miami se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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