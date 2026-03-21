¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Miami Open 2026 contra Korda? A qué hora y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ha empezado con buen pie su andadura en el Miami Open. Después del revés que supuso su eliminación ante Medvedev en semifinales de Indian Wells, el de El Palmar afronta su segunda parada en la gira americana con ganas de reválida y la voluntad de conquistar un título que se le resiste desde 2022.

La contundente victoria ante Fonseca por un doble 6-4 en un debut que se antojaba complicado supone un buen inicio para Alcaraz, que está rindiendo a un gran nivel en los primeros meses del año. Con Indian Wells como única mancha en un expediente prácticamente inmaculado, el número 1 del mundo quiere seguir sumando éxitos en una temporada en la que ya ha añadido el Open de Australia y el ATP 500 de Doha a sus vitrinas.

El próximo rival de Alcaraz en el Miami Open será Sebastian Korda, el número 36 del mundo. El estadounidense, ante el que Carlitos ha sumado 4 victorias de 5 posibles en su particular cara a cara, viene de batir a Ugo Carabelli en segunda ronda por un inapelabble 6-0 y 6-3.

Alcaraz y Korda, en una imagen de archivo / EFE

En caso de conseguir superar a Korda, el camino de Alcaraz hacia la final comenzaría a complicarse exponencialmente. El de El Palmar mediría sus fuerzas en octavos contra el ganador del cruce entre Landaluce o Khachanov, mientras que Taylor Fritz figura como su rival más probable en unos hipotéticos cuartos de final.

¿A qué hora juega Alcaraz vs Fonseca en el Miami Open 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Sebastian Korda, correspondiente a los dieciseisavos de final del Miami Open, se celebrará este domingo 22 de marzo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el partido de Alcaraz contra Korda en Miami 2026 por TV y online?

En España, el Alcaraz-Korda y todos los partidos del Miami Open se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Miami 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.