¿Cuándo juega Alcaraz en el ATP 500 de Doha? Horario y dónde ver por TV los octavos de final ante Valentin Royer

Carlos Alcaraz ha arrancado con buen pie en el ATP 500 de Doha. Después de firmar un debut notable contra Arthur Rinderknech (6-4, 7-6) en primera ronda del torneo qatarí, el número uno del mundo centra ahora su atención en su segundo partido de su paso por Doha, donde deberá medirse al peligroso francés Valentin Royer. Te contamos qué día juega Alcaraz su próximo partido y cómo ver su partido de octavos de final en el ATP de Doha por televisión y en directo.

Su debut en primera ronda del torneo qatarí terminó siendo un trámite para Carlos Alcaraz. A pesar de que el francés Arthur Rinderknech resultó ser un problema en ciertos tramos del partido por su poderoso servicio, el murciano se impuso con rotundidad sin muchos más problemas. Inicio prometedor para Alcaraz en Doha, un torneo que todavía no tiene en sus vitrinas y que aspira a conseguir en esta ocasión.

Después de superar su exigente debut en primera ronda, Carlos Alcaraz centra ahora su atención en su partido de octavos de final en Doha. Será contra el francés Valentin Royer, que se deshizo de su compatriota Pierre-Hugues Herbert por 6-0, 6-3 con suficiencia. Se trata de un tenista completo, con un juego versátil y especialista en pistas indoor, algo que pondrá en aprietos a Alcaraz si quiere continuar con buen ritmo su paso por el ATP 500 de Doha.

En el caso de superar su siguiente prueba, Karen Khachanov o Fucsovics aparecen como posibles rivales en cuartos de final. Sería el paso previo a las semifinales, donde esperarían Medvedev, Rublev o Tsitsipas -todos en el mismo lado del cuadro- y la antesala a la gran final, donde Jannik Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido contra Valentin Royer en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará los octavos de final del ATP 500 de Doha contra Valentin Royer este miércoles 18 de febrero en el segundo turno de la tarde de la Pista Central, sobre las 19:00 horas (CET). El duelo entre ambos se disputará en el Khalifa International Complex.

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Valentin Royer en el ATP de Doha?

En España, los octavos de final de Carlos Alcaraz en el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del evento, con directos, crónicas, declaraciones y reacciones del ATP de Doha con especial atención al desarrollo de Carlos Alcaraz en el torneo.