¿Cuándo juega Alcaraz en el ATP 500 de Doha? Horario y dónde ver por TV los cuartos de final contra Khachanov

Carlos Alcaraz sigue imparable en Doha. Una vez tachado de la lista de rivales a Valentin Royer, que no supuso un problema para el murciano en octavos de final, toca poner la vista en la siguiente ronda con Karen Khachanov como siguiente rival para acceder a semifinales. Te contamos cuándo juega Alcaraz su próximo partido y cómo ver los cuartos de final del ATP 500 de Doha por televisión y en directo.

El camino del murciano en el torneo qatarí está siendo prácticamente un trámite. Sin problemas en primera ronda contra el francés Arthur Rinderknech, el número uno del mundo se enfrentaba este miércoles al francés Valentin Royer para seguir con paso firme por Doha. No tuvo muchas complicaciones Carlos en su partido y terminó resolviendo el encuentro por la vía rápida sin apenas sufrir.

Alcaraz en Doha / Europa Press

Cerrado su capítulo en octavos de final, toca poner la mirada en cuartos. Espera el ruso Karen Khachanov, un rival complicado con potente servicio y dominador con su derecha. Le espera un duelo complicado al murciano, más que el vivido en sus dos primeras rondas, aunque Carlos vuelve a llegar como principal favorito para pasar a semifinales.

En el resto del cuadro, siguen adelante Sinner, Rublev, Lehecka y Tsitsipas, este último cuartofinalista tras derrotar al ruso Daniil Medvedev. El italiano, número dos del mundo, sigue siendo el principal favorito para enfrentarse a Alcaraz en la gran final, aunque tampoco puede confiarse pues le espera un camino duro hasta entonces. Su rival en cuartos será el checo Mensik.

¿Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz en su próximo partido contra Karen Khachanov en el ATP de Doha?

Carlos Alcaraz jugará contra Karen Khachanov los cuartos de final del ATP 500 de Doha este jueves 19 de febrero en el primer turno de la tarde de la Pista Central, sobre las 17:30 horas (CET). El duelo entre ambos se disputará en el Khalifa International Complex.

¿Dónde ver por televisión el partido de Carlos Alcaraz contra Karen Khachanov en el ATP de Doha?

En España, los cuartos de final de Carlos Alcaraz en el ATP de Doha se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá en exclusiva todos los partidos del murciano en el torneo qatarí.

Noticias relacionadas

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del evento, con directos, crónicas, declaraciones y reacciones del ATP de Doha con especial atención al desarrollo de Carlos Alcaraz en el torneo.