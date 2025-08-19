¿Cuándo empieza el US Open 2025? Fechas, horarios y dónde ver por TV y online

El US Open 2025, último Grand Slam de la temporada, cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. El cuarto 'Major' del año pondrá el broche a la gira americana, que ha llevado a las principales raquetas del circuito a Washington, Toronto y Cincinnati.

El torneo estadounidense se celebrará del domingo 24 de agosto al domingo 7 de septiembre en Flushing Meadows (Nueva York), que acoge el torneo desde que este abandonase Forest Hills en 1978. La sede será el USTA Billie Jean King National Tennis Center, complejo que alberga 22 pistas dentro de sus instalaciones y 11 acidionales en el parque adyacente, siendo la Arthur Ashe la principal.

Jannik Sinner afronta la presente edición del US Open como vigente campeón y gran favorito a conquistar el título. El número 1 del mundo contará con la habitual oposición de un Carlos Alcaraz que guarda un grato recuerdo de Flushing Meadows, escenario en el que conquistó el primer 'Major' de su carrera en 2022.

En categoría femenina, también será la número 1 quién defienda su corona. Aryna Sabalenka aterriza en Nueva York con la voluntad de reponerse de las decepciones en Roland Garros, dónde se quedó a las puertas de la gloria en la final ante Coco Gauff, y Wimbledon, dónde cayó en semifinales ante Anisimova.

¿A qué hora empiezan los partidos del US Open 2025?

Cada día de competición, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2025?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.