¿Cuándo empieza el Open Australia 2026? Fechas, calendario y horarios del torneo

El Open de Australia 2026 volverá a levantar el telón de la temporada tenística como el primer Grand Slam del año, una cita ya marcada en rojo en el calendario de jugadores y aficionados.

El torneo se disputará en Melbourne Park del 12 de enero al 1 de febrero de 2026, manteniendo un formato que combina una semana inicial de clasificación con dos semanas de máxima competición en el cuadro principal. El primer 'Major' del año repartirá unos premios de escándalo entre los participantes.

La acción en suelo 'aussie' comenzará el lunes 12 de enero con la previa, donde decenas de tenistas lucharán por acceder a uno de los cuadros más exigentes del circuito.

¿Cuándo empieza el Open de Australia?

Será el domingo 18 de enero cuando arranque oficialmente el cuadro principal, una fórmula ya consolidada que permite repartir mejor los partidos de primera ronda y ofrecer más protagonismo a las grandes figuras desde el inicio.

Las primeras rondas se extenderán hasta el martes 20 de enero, mientras que la segunda ronda se disputará entre el 21 y el 22.

El torneo entrará en fase decisiva a partir del viernes 23 y sábado 24 con la tercera ronda, antes de dar paso a los octavos de final el domingo 25 y lunes 26 de enero, ya con cruces de alto voltaje y favoritos exigidos al máximo.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el último Open de Australia / X

Los cuartos de final se jugarán entre el martes 27 y el miércoles 28, abriendo la puerta a la recta final del campeonato. El jueves 29 de enero quedará reservado para las semifinales femeninas, mientras que el viernes 30 será el turno de las semifinales masculinas.

Las fechas de las finales del Open de Australia

Como ya es tradición, la final femenina se celebrará el sábado 31 de enero y la gran final masculina cerrará el torneo el domingo 1 de febrero en la pista central del Rod Laver Arena.

En cuanto a los horarios, el Open de Australia mantendrá sus habituales sesiones diurnas y nocturnas, con partidos que para el público español se disputarán mayoritariamente de madrugada y a primera hora de la mañana.