¿Cuándo y dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis 2025 ya están a la vuelta de la esquina. El torneo por equipos más importante del tenis se decidirá en formato Final 8 del 18 al 23 de noviembre en Bolonia (Italia), que será la casa de las rondas finales al menos hasta 2027. Durante seis días, la ciudad italiana concentrará a buena parte de la élite del circuito ATP en un evento pensado para televisión, móviles… y para coparlo todo en las alertas de los aficionados.

El esquema es directo: cuartos de final del 18 al 20 de noviembre, semifinales el 21 y 22, y gran final el domingo 23 a las 15:00 CET. Cada eliminatoria mantiene el formato de la nueva Davis: dos partidos individuales al mejor de tres sets y un punto de dobles que puede ser decisivo.

Para el aficionado español, la gran cita llega el jueves 20 de noviembre a las 10:00 CET, cuando España se medirá a Czechia en el tercer cruce de cuartos. Será el décimo duelo histórico entre ambas naciones, con un balance ligeramente favorable a España y recuerdos recientes en la memoria: los españoles ya superaron a los checos con claridad en la fase de grupos de 2024.

El ganador de ese España–Czechia se jugará el billete a la final en la semifinal del sábado 22 a las 12:00 CET. Por ese lado del cuadro aparecen Argentina y Alemania, que se enfrentarán el mismo jueves 20 “no antes de las 17:00 CET”. De ahí saldrá el posible rival de la Selección en una hipotética semifinal de máximo voltaje. Alemania llega con un bloque muy sólido, liderado por Alexander Zverev y una pareja de dobles casi infalible; Argentina, con su tradicional garra y un dúo como Zeballos–Molteni que domina el circuito.

En la parte alta del cuadro, la vigente bicampeona Italia abre fuego el miércoles 19 ante Austria, mientras que el torneo se estrena el martes 18 con un clásico europeo: Francia–Bélgica. De esos cuatro saldrá el finalista que esperará al superviviente del lado de España el domingo.

El Final 8 de Bolonia tendrá, además, un enorme atractivo mediático: Carlos Alcaraz volverá a liderar a España en un año cargado de títulos y foco global. A su alrededor, nombres como Pedro Martínez, Munar, Carreño o Granollers completan un grupo que ya sabe lo que es ganar eliminatorias complicadas y remontar situaciones límite, como el reciente 0-2 ante Dinamarca convertido en un 3-2 histórico.

España no pisa unas semifinales de Copa Davis desde el título de 2019. Desde entonces, golpes duros, algún tropiezo inesperado y la sensación de que el potencial del equipo estaba por explotar. Bolonia ofrece ahora un escenario perfecto: pista neutral, calendario compacto y un cuadro en el que, si todo cuadra, el equipo de David Ferrer puede volver a pelear por la Ensaladera.

Las fechas están marcadas, los horarios fijados y el camino despejado. Solo falta que llegue noviembre para comprobar si España convierte el Final 8 de la Copa Davis 2025 en el punto de inflexión que el tenis español lleva años persiguiendo.