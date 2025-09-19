¿Cuándo debuta Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025? A qué hora y dónde ver por TV su partido

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su esperado debut en la Laver Cup 2025. El murciano, número 2 del mundo, jugará este viernes 19 de septiembre en la jornada inaugural del torneo que enfrenta al Team Europe contra el Team World en San Francisco. El cartel oficial ha confirmado que el español disputará el cuarto encuentro del día, formando pareja de dobles junto al joven checo Jakub Mensik frente a los norteamericanos Taylor Fritz y Alex Michelsen. Será el cierre de la primera jornada, dentro de la sesión nocturna.

La Laver Cup es un torneo que combina espectáculo y prestigio, con un formato similar al de la Ryder Cup en golf: seis jugadores por continente, capitaneados por leyendas, que se enfrentan durante tres días en partidos de individuales y dobles. En esta edición de 2025, Alcaraz lidera a un equipo europeo de gran nivel en el que también figuran nombres como Casper Ruud o Flavio Cobolli. El objetivo es recuperar la corona tras los últimos años de dominio americano.

El estreno de Alcaraz tiene un doble aliciente. Por un lado, su debut absoluto en la Laver Cup tras ausentarse en ediciones previas. Por otro, la oportunidad de jugar en dobles, una modalidad en la que pocas veces se le ve competir en el circuito. El choque ante Fritz y Michelsen promete intensidad, con el plus de que cada victoria en la Laver Cup suma puntos extra conforme avanzan los días, lo que da un peso especial a cada encuentro.

Dónde ver la Laver Cup 2025 por TV

La Laver Cup 2025 se puede seguir en España a través de Eurosport (canales de televisión y Eurosport App), además de estar disponible en streaming en la plataforma DAZN, que posee los derechos de retransmisión.

De esta manera, los aficionados podrán disfrutar en directo del debut de Alcaraz y del resto de partidos tanto en la sesión diurna como en la nocturna.

Carlos Alcaraz debuta en el último partido de la jornada inaugural, junto a Jakub Mensik frente a Fritz y Michelsen a partir de las 04:00 horas de la madrugada del viernes al sábado. Un estreno de lujo que sitúa al tenis español en el centro de todas las miradas en Berlín.