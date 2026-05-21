Así queda el cuadro de Roland Garros 2026: cruces y rivales de Jódar, Sinner y Djokovic

Roland Garros 2026 ya lo tiene todo listo para dar su esperado pistoletazo de salida. Una vez sorteado el cuadro principal, el segundo Grand Slam de la temporada abrirá el telón el próximo domingo 24 de mayo con la disputa de la primera ronda, momento en el que las principales raquetas del circuito se darán cita en el Stade Roland Garros de París con el objetivo de levantar uno de los títulos más codiciados del calendario.

Sin el campeón de las dos últimas ediciones Carlos Alcaraz en liza por culpa de la lesión de muñeca que arrastra desde el Barcelona Open, el gran favorito a conquistar Roland Garros 2026 es Jannik Sinner. El número 1 del mundo ha tenido un sorteo de lo más plácido, que le ha emparejado con Clement Tabur en primera ronda y le ha permitido evitar a Jódar, Sinner y Djokovic hasta una hipotética final.

Si bien es cierto que Sinner inicia su andadura en París como claro favorito, existen otros candidatos muy a tener en cuenta. Entre ellos destaca Novak Djokovic, siempre infalible en los Grand Slams tal y como atestiguan sus 24 títulos, y Alexander Zverev, que llega con la ambición de dar el esperado paso al frente y conquistar su primer 'Grande'.

Djokovic, uno de los nombres a tener en cuenta en Roland Garros 2026 / Europa Press

Dejando de lado a los grandes nombres del torneo, existe mucha expectación sobre la figura de Rafa Jódar. El nivel exhibido en la gira de tierra permitió al de Leganés afrontar el sorteo como uno de los 32 cabezas de serie y estrenarse con un primer partido de menor exigencia, en este caso Kovacevic, y un Fritz renqueante en tercera ronda como primer gran desafío.

Rafa Jódar se prepara para afrontar su próximo desafío en tierra batida / EFE

Así queda el cuadro de Roland Garros en categoría masculina

Parte alta Jannik Sinner (1) vs Clement Tabur

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerúndolo

Martín Landaluce vs Qualifié / Lucky Loser

vs Qualifié / Lucky Loser Vit Kopriva vs Corentin Moutet (30)

Arthur Rinderknech (22) vs Qualifié / Lucky Loser

Márton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Ethan Quinn vs Francisco Comesaña

Sebastian Ofner vs Luciano Darderi (14)

Alexander Bublik (9) vs Jan-Lennard Struff

Qualifié / Lucky Loser vs Denis Shapovalov

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

vs Hubert Hurkacz Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe (19)

Tallon Griekspoor (29) vs Matteo Arnaldi

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic

Daniel Mérida vs Ben Shelton (5)

vs Ben Shelton (5) Félix Auger-Aliassime (4) vs Daniel Altmaier

Sebastián Báez vs Román Andrés Burruchaga

Luca Van Assche vs Patrick Kypson

Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima (31)

vs Brandon Nakashima (31) Cameron Norrie (20) vs Adolfo Daniel Vallejo

Marin Cilic vs Moise Kouame

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Qualifié / Lucky Loser vs Valentin Vacherot (16)

Flavio Cobolli (10) vs Qualifié / Lucky Loser

Yibing Wu vs Marcos Giron

Qualifié / Lucky Loser vs Zhizhen Zhang

Cristian Garin vs Learner Tien (18)

Francisco Cerúndolo (25) vs Botic van de Zandschulp

Hugo Gaston vs Gaël Monfils

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda

Adam Walton vs Daniil Medvedev (6) Parte baja Alex de Minaur (8) vs Qualifié / Lucky Loser

Alexander Blockx vs Qualifié / Lucky Loser

Mariano Navone vs Jenson Brooksby

Titouan Droguet vs Jakub Mensik (26)

Tomás Martín Etcheverry (23) vs Nuno Borges

Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan

Qualifié / Lucky Loser vs Camilo Ugo Carabelli

Ignacio Buse vs Andrey Rublev (11)

Casper Ruud (15) vs Qualifié / Lucky Loser

Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann

Lorenzo Sonego vs Qualifié / Lucky Loser

Rinky Hijikata vs Tommy Paul (24)

João Fonseca (28) vs Qualifié / Lucky Loser

Qualifié / Lucky Loser vs Dino Prizmic

Qualifié / Lucky Loser vs Valentin Royer

Giovanni Mpetshi Perricard vs Novak Djokovic (3)

Taylor Fritz (7) vs Nishesh Basavareddy

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

James Duckworth vs Gabriel Diallo

Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jódar (27)

(27) Alejandro Davidovich Fokina (21) vs Damir Dzumhur

vs Damir Dzumhur Qualifié / Lucky Loser vs Thiago Agustín Tirante

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

Pablo Carreño Busta vs Jiri Lehecka (12)

vs Jiri Lehecka (12) Karen Khachanov (13) vs Arthur Gea

Qualifié / Lucky Loser vs Marco Trungelliti

Qualifié / Lucky Loser vs Reilly Opelka

Stan Wawrinka vs Arthur Fils (17)

Ugo Humbert (32) vs Adrian Mannarino

Quentin Halys vs Mattia Bellucci

Tomas Machac vs Zizou Bergs

Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev (2)

¿A qué hora empiezan los partidos de Roland Garros 2026?

El primer partido de cada jornada de Roland Garros dará comienzo a partir de las 11:00 horas (CET), mientras que el resto se irán sucediendo. El torneo también cuenta con una sesión nocturna, que arranca a partir de las 20:30 horas (CET) en la Pista Central.

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos de Roland Garros?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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