TENIS
Así queda el cuadro de Roland Garros 2026: cruces y rivales de Jódar, Sinner y Djokovic
Estos son los emparejamientos en la primera ronda de Roland Garros 2026 y el camino de los favoritos hacia la gran final
Roland Garros 2026 ya lo tiene todo listo para dar su esperado pistoletazo de salida. Una vez sorteado el cuadro principal, el segundo Grand Slam de la temporada abrirá el telón el próximo domingo 24 de mayo con la disputa de la primera ronda, momento en el que las principales raquetas del circuito se darán cita en el Stade Roland Garros de París con el objetivo de levantar uno de los títulos más codiciados del calendario.
Sin el campeón de las dos últimas ediciones Carlos Alcaraz en liza por culpa de la lesión de muñeca que arrastra desde el Barcelona Open, el gran favorito a conquistar Roland Garros 2026 es Jannik Sinner. El número 1 del mundo ha tenido un sorteo de lo más plácido, que le ha emparejado con Clement Tabur en primera ronda y le ha permitido evitar a Jódar, Sinner y Djokovic hasta una hipotética final.
Si bien es cierto que Sinner inicia su andadura en París como claro favorito, existen otros candidatos muy a tener en cuenta. Entre ellos destaca Novak Djokovic, siempre infalible en los Grand Slams tal y como atestiguan sus 24 títulos, y Alexander Zverev, que llega con la ambición de dar el esperado paso al frente y conquistar su primer 'Grande'.
Dejando de lado a los grandes nombres del torneo, existe mucha expectación sobre la figura de Rafa Jódar. El nivel exhibido en la gira de tierra permitió al de Leganés afrontar el sorteo como uno de los 32 cabezas de serie y estrenarse con un primer partido de menor exigencia, en este caso Kovacevic, y un Fritz renqueante en tercera ronda como primer gran desafío.
Así queda el cuadro de Roland Garros en categoría masculina
Parte alta
- Jannik Sinner (1) vs Clement Tabur
- Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerúndolo
- Martín Landaluce vs Qualifié / Lucky Loser
- Vit Kopriva vs Corentin Moutet (30)
- Arthur Rinderknech (22) vs Qualifié / Lucky Loser
- Márton Fucsovics vs Matteo Berrettini
- Ethan Quinn vs Francisco Comesaña
- Sebastian Ofner vs Luciano Darderi (14)
- Alexander Bublik (9) vs Jan-Lennard Struff
- Qualifié / Lucky Loser vs Denis Shapovalov
- Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
- Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe (19)
- Tallon Griekspoor (29) vs Matteo Arnaldi
- Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
- Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
- Daniel Mérida vs Ben Shelton (5)
- Félix Auger-Aliassime (4) vs Daniel Altmaier
- Sebastián Báez vs Román Andrés Burruchaga
- Luca Van Assche vs Patrick Kypson
- Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima (31)
- Cameron Norrie (20) vs Adolfo Daniel Vallejo
- Marin Cilic vs Moise Kouame
- Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
- Qualifié / Lucky Loser vs Valentin Vacherot (16)
- Flavio Cobolli (10) vs Qualifié / Lucky Loser
- Yibing Wu vs Marcos Giron
- Qualifié / Lucky Loser vs Zhizhen Zhang
- Cristian Garin vs Learner Tien (18)
- Francisco Cerúndolo (25) vs Botic van de Zandschulp
- Hugo Gaston vs Gaël Monfils
- Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
- Adam Walton vs Daniil Medvedev (6)
Parte baja
- Alex de Minaur (8) vs Qualifié / Lucky Loser
- Alexander Blockx vs Qualifié / Lucky Loser
- Mariano Navone vs Jenson Brooksby
- Titouan Droguet vs Jakub Mensik (26)
- Tomás Martín Etcheverry (23) vs Nuno Borges
- Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
- Qualifié / Lucky Loser vs Camilo Ugo Carabelli
- Ignacio Buse vs Andrey Rublev (11)
- Casper Ruud (15) vs Qualifié / Lucky Loser
- Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
- Lorenzo Sonego vs Qualifié / Lucky Loser
- Rinky Hijikata vs Tommy Paul (24)
- João Fonseca (28) vs Qualifié / Lucky Loser
- Qualifié / Lucky Loser vs Dino Prizmic
- Qualifié / Lucky Loser vs Valentin Royer
- Giovanni Mpetshi Perricard vs Novak Djokovic (3)
- Taylor Fritz (7) vs Nishesh Basavareddy
- Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
- James Duckworth vs Gabriel Diallo
- Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jódar (27)
- Alejandro Davidovich Fokina (21) vs Damir Dzumhur
- Qualifié / Lucky Loser vs Thiago Agustín Tirante
- Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
- Pablo Carreño Busta vs Jiri Lehecka (12)
- Karen Khachanov (13) vs Arthur Gea
- Qualifié / Lucky Loser vs Marco Trungelliti
- Qualifié / Lucky Loser vs Reilly Opelka
- Stan Wawrinka vs Arthur Fils (17)
- Ugo Humbert (32) vs Adrian Mannarino
- Quentin Halys vs Mattia Bellucci
- Tomas Machac vs Zizou Bergs
- Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev (2)
¿A qué hora empiezan los partidos de Roland Garros 2026?
El primer partido de cada jornada de Roland Garros dará comienzo a partir de las 11:00 horas (CET), mientras que el resto se irán sucediendo. El torneo también cuenta con una sesión nocturna, que arranca a partir de las 20:30 horas (CET) en la Pista Central.
¿Dónde ver por TV y online todos los partidos de Roland Garros?
En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.
Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave
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