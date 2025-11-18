Cuadro Finales Copa Davis 2025: cruces, selecciones y rivales de España hasta la final

La esperada fase final de la Copa Davis ya está aquí. El torneo de selecciones por excelencia abre el telón hoy martes 18 de noviembre, momento en el que los ocho países participantes iniciarán su camino hacia el título que Italia conquistó en la edición anterior.

Francia y Bélgica serán las encargadas de abrir el telón de las Finales de la Copa Davis, mientras que en el segundo día de competición llegará el turno de la vigente campeona Italia y de Austria. El turno de España no llegará hasta el próximo jueves 20 de noviembre, momento en el que se enfrentará a República Checa a partir de las 10:00 horas (CET). Argentina y Alemania completan el elenco de participantes y cerrarán los cuartos de final.

Sin Jannik Sinner en liza debido a la decisión de añadir una semana extra de recuperación en su calendario particular, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev son los grandes reclamos de la presente edición. El murciano llega con dudas a nivel físico tras las ATP Finals, pero se ha desplazado a Bolonia antes de tomar la decisión de si liderará o no a la armada.

Este es el cuadro de las Finales de la Copa Davis 2025, con todos los emparejamientos en cuartos y el camino de España hacia la gran final:

¿Cómo queda el cuadro de las Finales de la Copa Davis 2025?

Parte alta Italia vs Austria

Francia vs Bélgica Parte baja España vs República Checa

Argentina vs Alemania

¿Cuáles son los posibles cruces en semifinales de la Copa Davis 2025?

Italia o Austria vs Francia o Bélgica

España o República Checa vs Argentina o Alemania

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz y la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.