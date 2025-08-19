Cuadro del dobles mixto del US Open 2025: cruces y rivales de Alcaraz y Raducanu

El esperado dobles mixto del US Open 2025 ya está aquí. Durante las próximas horas, las principales raquetas de los circuitos masculino y femenino unirán sus fuerzas en un torneo que servirá como antesala del cuarto y último 'Major' de la temporada.

El dobles mixto del US Open 2025 se desarrollará a lo largo de los dos próximos días en las pistas Arthur Ashe y Louis Armstrong. Los octavos y los cuartos de final se disputarán hoy martes 19 de agosto, mientras que mañana miércoles 20 tendrán lugar las semifinales y la gran final.

El formato de la competición no tiene nada que ver con los Masters 1000 ni con los Grand Slams. Es más similar, para aquellos que miran todo el tenis, al de las Next Gen ATP Finals. Es decir, los partidos se disputarán al mejor de tres sets de cuatro juegos. Además, habrá punto decisivo en el 40-40 y un Súper Tie-Break en lugar de un tercer set. Tan solo se seguirá el formato de juegos en la final, donde se pasarán de cuatro a los seis habituales.

La pareja formada por Alcaraz y Raducanu ha acaparado todos los focos, pero la competición cuenta con un elenco de participantes envidiable. Como gran ausencia destaca la de Jannik Sinner, baja de última hora tras su retirada en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Desde SPORT, te ofrecemos el cuadro del dobles mixto del US Open 2025, con los posibles cruces en cuartos de final y el camino de Alcaraz y Raducanu hacia la gran final

¿Cuál es el cuadro del dobles mixto del US Open 2025?

Este es el cuadro del dobles mixto del US Open 2025 / US Open

¿Cómo están los cruces en cuartos de final del dobles mixto del US Open 2025?

Parte alta: Pegula/Draper o Raducanu/Alcaraz vs Danilovic/Djokovic o Andreeva/Medvedev

vs Danilovic/Djokovic o Andreeva/Medvedev Swiatek/Ruud o Keys/Tiafoe vs McNally/Musseti Parte baja: Collins/Harrison o Bencic/Zverev vs Townsend/Shelton o Anisimova/Rune

Venus Wiliams/Opelka o Muchova/Rublev vs Errani/Vavassori

¿Dónde ver por TV todos los partidos del dobles mixto del US Open 2025?

En España, todos los partidos del dobles mixto del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El primer partido de Alcaraz y Raducanu, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el dobles mixto del US Open 2025 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de la pareja formada por Alcaraz y Raducanu.