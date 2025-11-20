Así está el cuadro de la Copa Davis en semifinales: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

Las finales de la Copa Davis 2025 comienzan a avanzar hacia su fase más decisiva. Con los cuartos de final prácticamente finalizados, ya son tres los países que han confirmado su presencia en semifinales del torneo de selecciones.

Las semifinales de la Copa Davis abrirán el telón este viernes 21 de noviembre con el cruce entre Bélgica e Italia. La selección belga selló su billete tras imponerse ante Francia, mientras que la vigente campeona viene de protagonizar una contundente victoria ante Austria.

En la parte baja del cuadro, España ha sido la primera selección en confirmar su presencia en 'semis'. El equipo capitaneado por David Ferrer tuvo que acudir al tercer partido de la serie para inclinar la balanza a su favor contra República Checa y espera rival en la penúltima ronda del torneo, que saldrá del cruce entre Argentina y Alemania.

Este es el cuadro de las Finales de la Copa Davis 2025, con todos los emparejamientos confirmados en semifinales y el camino de España hacia la ensaladera:

¿Cómo queda el cuadro de semifinales de la Copa Davis 2025?

21/11: Italia vs Bélgica

22/11 España vs Argentina o Alemania

¿Dónde ver las finales de la Copa Davis 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz y la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.