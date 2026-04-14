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Así está el cuadro del Barcelona Open 2026 en octavos: cruces y posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Consulta el cuadro del Barcelona Open 2026 con los emparejamientos en los octavos de final y el camino de Alcaraz hasta la final

Alcaraz ya está en los octavos de final del Barcelona Open 2026

Alcaraz ya está en los octavos de final del Barcelona Open 2026 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Barcelona Open 2026 comienza a dar pasos en firme hacia su fase más decisiva. Con la primera ronda a punto de cerrar el telón, la disputa del torneo de la Ciudad Condal ya ha dejado alguna que otra sorpresa sonada.

Los octavos de final del Barcelona Open 2026 ocuparán dos días en el calendario de la competición: el miércoles 15 y el jueves 16 de abril. La segunda ronda del torneo cuenta con la presencia del los tres primeros cabezas de serie, aunque otros firmes candidatos como Khachanov o Draper ya se han quedado por el camino.

Precisamente Alcaraz, gran estrella del torneo y número 2 del mundo, ha sido el último gran nombre en confirmar su presencia en octavos, dónde medirá sus fuerzas ante Machac. En caso de acceder a la siguiente ronda, Sonego o Rublev figuran como sus rivales más probables.

Alcaraz en el Barcelona Open

Alcaraz en el Barcelona Open / Europa Press

El cuadro del Barcelona Open 2026

Parte alta

  • Alcaraz (1) vs Machac
  • Sonego vs Navone o Rublev
  • De Miñaur (3) vs Medjedovic
  • Borges vs Etcheverry

Parte baja

  • Norrie (7) vs Quinn
  • Jódar vs Ugo Carabelli
  • Fils (9) o Atmane vs Nakashima o Cerúndolo
  • Moutet vs Musetti (2)

En España, todos los partidos del Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, RTVE Movistar+.

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Barcelona Open 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.

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