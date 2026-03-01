Cristina Bucsa sorprende a Paolini y es doble finalista en Mérida

La española Cristina Bucsa, dio la gran sorpresa en las semifinales del Mérida WTA 500, al derrotar a la primera sembrada y favorita, Jasmine Paolini de Italia, con lo que se convirtió en doble finalista del certamen ya que disputará el título de singles y dobles.

Bucsa, 63 del mundo y que tendrá un ascenso importante en el ranking mundial como la mejor española, se impuso en dos sets por 7-5 y 6-4 en una hora y 32 minutos.

En el primer set, la española mostró superioridad y llegó a colocarse 5-2 con un par de rompimientos a favor, sin embargo, Paolini reaccionó ganando tres juegos para igualar 5-5. Al final, Bucsa mantuvo la calma para imponerse en los dos siguientes games para llevarse el parcial en 56 minutos. En el primer set, Paolini registró casi el doble de errores que su rival, 21 contra 11.

Con toda la confianza por haber ganado el primer set, Cristina comenzó en forma arrolladora el segundo, al tomar la delantera 4-0 con par de quiebres sobre Paolini, que a partir de entonces sacó el orgullo y comenzó a ser más agresiva para ganar tres juegos consecutivos, tratando de imponer su jerarquía como número 7 del mundo.

Con el 4-3 a favor, Cristina Bucsa se mostró decidida a mantener la ventaja y cerró con mucha fuerza y determinación conservando su saque dos veces, para firmar la mejor victoria de su carrera, su primera sobre una jugadora que forma parte del top 10.

Además, se clasifica a su primera final de un torneo WTA 500 y a la tercera como profesional, ya que el año pasado fue finalista del Hong Kong 250 y antes en el Limoges 125 en la temporada 2023.

Fue también la segunda victoria de Cristina sobre Jasmine en cuatro enfrentamientos para igualar el cara a cara. Este partido, Cristina Bucsa lo dedicó a su padre y entrenador, Ion Bucsa, que festejó su cumpleaños.

En los números finales, Bucsa tuvo mejor porcentaje de puntos ganados con el primer servicio con 70 por ciento, aprovechó cinco ocasiones de rompimiento de las 11 que se le presentaron, y sólo tuvo 18 errores no forzados contra los 33 que registró la italiana.

Cristina Bucsa ha tenido, sin duda, la mejor semana de su carrera, tras un inicio de temporada muy complicado. Llegó a Mérida con récord negativo de una victoria y 5 derrotas, y ahora lleva cuatro triunfos consecutivos, además de los tres que ha conseguido en dobles junto a su compañera china, Xinyu Jiang.

“Ya he repetido jugar dos finales en 2023 en un torneo 125 en Limoges (Francia) en mi carrera, y esta es otra vez una segunda oportunidad de buscar por ambos títulos, así que voy a por todo”, señaló la jugadora nacida en Moldavia que en aquella oportunidad ganó el torneo de singles y perdió en el duelo de dobles.

Este domingo enfrentará el mayor reto de su carrera ante la polaca Magdalena Frech, con la que tiene récord negativo de 1-2 en tres enfrentamientos directos.