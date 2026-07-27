Crece la preocupación con Alcaraz: "Si no juega Cincinnati, no estará en el US Open"

El regreso de Carlos Alcaraz sigue siendo una incógnita. Después de casi cuatro meses alejado de las pistas por la lesión en la muñeca derecha que sufrió durante su debut en el Conde de Godó, todas las miradas apuntan al Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará el próximo 13 de agosto, como el posible escenario de su reaparición.

El murciano no compite desde el 15 de abril, una ausencia que le ha obligado a perderse los torneos de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon y también el Masters 1000 de Canadá.

Aunque figura en la lista de inscritos para Cincinnati, su presencia sigue sin estar garantizada y dependerá de la evolución de su recuperación.

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana / Instagram

Quien se ha pronunciado sobre la situación del español ha sido el exnúmero cuatro del mundo Greg Rusedski, que considera que el torneo de Ohio será decisivo para saber si Alcaraz podrá disputar el último Grand Slam de la temporada.

"Para tener alguna posibilidad de jugar en el US Open, tiene que jugar en Cincinnati. Si juega Cincinnati y la muñeca aguanta, será una noticia fantástica para nuestro deporte, porque sin duda lo necesitamos de vuelta", explicó en el podcast Off Court.

El británico fue incluso más contundente al valorar el escenario contrario. "Si no juega en Cincinnati, sabemos que el US Open no lo disputará y llevaría muchísimo tiempo alejado del tenis", aseguró.

Pese a su deseo de volver a ver competir al español, Rusedski insistió en que Alcaraz no debe precipitar su regreso y debe respetar los tiempos de recuperación. "Tiene que ser inteligente porque tiene que subir la carga hasta cierto nivel y no quiere apresurarlo demasiado", señaló.

Alcaraz atendido en el Barcelona Open / EFE

Por último, el extenista apuntó que el formato de Cincinnati podría favorecer su vuelta a la competición.

"Cincinnati podría ayudarle, ya que podrá tener algunos descansos más entre partidos, pero aún así hay muchas incógnitas", concluyó.

A menos de un mes para el inicio del US Open, la evolución de la muñeca de Alcaraz sigue siendo una de las grandes incógnitas del circuito y Cincinnati aparece como la última gran prueba antes de decidir si el español podrá competir de nuevo en Nueva York.