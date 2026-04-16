Corretja da la clave tras la lesión de Alcaraz: "Es normal estar agotado"

La lesión de Carlos Alcaraz ha reabierto el gran debate actual en el tenis mundial. El calendario cargado de torneos cada vez más largos se pone más en entredicho que nunca con la llegada de la tierra batida y los Masters 1000 de Madrid y Roma, que ponen en riesgo la presencia de los tenistas en todos los torneos.

El murciano eligió tratar de jugar el calendario completo pasando por Barcelona después de Montecarlo, pero el aviso físico le ha llegado más pronto de lo esperado esta vez. Tras la primera ronda ante Otto Virtanen, el de El Palmar sufrió problemas en su antebrazo y decidió no correr más riesgos, poniendo fin a su participación en el torneo.

Sobre ello ha hablado ahora Álex Corretja, que ha puesto luz en la situación sufrida por el murciano. “El cansancio se acumula en mis piernas. Australia, Qatar, la gira por Estados Unidos, el desfase horario, las actuaciones poco brillantes en Miami, la derrota en la final de Montecarlo, el viaje a Barcelona…”, explicó Corretja para dar a entender la situación de Carlitos.

“Los cambios de hotel, los vuelos… es normal estar agotado. Si no fuera por Barcelona, descansaría esta semana. Si esta semana solo tuviera Múnich o Estoril, Alcaraz descansaría”, sentenció.

Una idea que el mismo Alcaraz también explicó, asegurando que la cita de Barcelona siempre es especial para él y, pese a saber que es la semana en la que toca descansar para afrontar con garantías los torneos Masters 1000 del calendario, su corazón le pide estar en el RCTB-1899 durante dicha semana.

Sea como sea, la realidad es que el calendario ha vuelto a poner de manifiesto que la idea de poder jugarlo todo es muy complicada, a la vez que muy peligrosa en cuanto al estado físico.