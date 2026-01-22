¿Quién es Corentin Moutet, el próximo rival de Alcaraz? Peleas con rivales, saques de cuchara y Coca-Cola en los partidos

Corentin Moutet es un jugador único. No tanto por lo que luce en la pista (que también), sino por todo lo que envuelve a su personalidad. El francés será el rival de Carlos Alcaraz en tercera ronda, siendo un obstáculo algo más complicado que los dos anteriores que ha afrontado el murciano. Ambos se medirán en la madrugada de jueves a viernes en España, no antes de las 3:30 horas.

Aunque Alcaraz y Moutet lleven varios años en el circuito, jamás se han visto las caras en un partido. Por tanto, no existen precedentes en un choque que gana más atractivo de esta forma. El tenista galo no es un jugador precisamente cómodo, ya que puede sorprendente de cualquier forma. Si no, que se lo digan a Djokovic, al que le paró un partido porque le estaba sonando la alarma del móvil.

Moutet llega al partido fresco de piernas, después de ganar en primera ronda por 3-0 y en segunda también en tres sets, ya que en el cuarto su rival se retiró. Por tanto, el cansancio no será un aspecto muy a tener en cuenta en el partido, al menos en la previa. Sin duda, será un enfrentamiento entre de puro 'show', con dos jugadores a los que les gusta jugar cortado y hacer dejadas.

Eso sí, el francés va un paso más allá. Si a Alcaraz le gusta hacer dejadas y puede considerarse el mejor del circuito (y quién sabe si de la historia), Moutet te lo hace directamente desde el saque. Es su sello de identidad: el saque de cuchara. En esta edición del Open de Australia ya lo ha hecho, concretamente en la bola de partido a favor contra Schoolkate en primera ronda.

El galo ha estado a punto de llegar a las manos con otro tenista hasta en tres ocasiones. La primera fue en España, concretamente en el Barcelona Open 2021, un año después en un torneo Challenger contra Adrian Andreev, en el que ambos tenistas acabaron multados por conducta antideportiva, y la última la temporada pasada en Phoenix, ante el kazajo Alexander Bublik.

Corentin Moutet, próximo rival de Alcaraz / LUKAS COCH

No solo ha tenido polémicas con rivales, sino también con jueces de silla. La más conocida sucedió en el año 2021, cuando textualmente mandó "a la mierda" al árbitro en Adelaida. A veces, destaca por ideas graciosas u originales, y otras veces el 'show' se le va demasiado de las manos. Este mismo jueves ha dejado otro episodio negativo, lanzando una raqueta contra una cámara en la modalidad de dobles. Sin embargo, es un tenista consolidado entre los 40 mejores del planeta.

Adicto a la Coca-Cola

Moutet también es conocido por beber Coca-Cola y Pepsi durante muchos partidos, dejando de lado el estereotipo de jugador atlético y cuidadoso. Según el francés, a veces se tratan estos aspectos con demasiada dureza. "Los medios de comunicación son duros con los jugadores franceses, muy críticos", aseguró en el podcast 'The Elevate House'.

"Nos vamos a divertir", aseguraba Alcaraz después de ganar a Hanfmann en segunda ronda. El español deberá evadirse de cualquier distracción que quiera utilizar el jugador francés para tener más posibilidades. Ya lo hizo con Sinner en Roland Garros 2024, cuando consiguió desconectarlo totalmente y ganarle el primer set por 6-2, con una facilidad sorprendente.