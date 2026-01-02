¡Una copia de Djokovic!: la gran novedad de Alcaraz para 2026

Aunque ocupe la primera posición del ranking ATP, Carlos Alcaraz sabe mejor que nadie que no puede relajarse. El tenis, como prácticamente todo en la vida, exige ambición, regularidad y disciplina. Es por eso que el tenista murciano está mejorando una de las facetas más importantes que existen en la actualidad de un deporte cada vez más físico y potente: el servicio.

Tras unos días muy movidos con la marcha de Juan Carlos Ferrero del equipo, el español ya prepara una temporada que inicia la marcha esta próxima semana. Junto a su equipo, viajará a Corea del Sur para disputar un partido de exhibición ante su máximo rival en el circuito: Jannik Sinner. Un duelo que servirá de aperitivo para todo lo que veremos este curso. Espóiler: no será el único Sinner-Alcaraz de 2026.

Antes de viajar al continente asiático, el español se ha ejercitado durante las Navidades junto a su nuevo y único entrenador principal: Samu López. En uno de estos días, circuló por redes sociales un curioso vídeo en el que se veía al jugador entrenar su servicio mediante un método muy particular. Una técnica que ya había introducido anteriormente Novak Djokovic.

Samu sostenía una pequeña canasta de baloncesto justo delante de Carlos, que tenía como función botar la pelota dos veces y simular un saque. El objetivo era que la pelota cayera dentro de la canasta, calculando al milímetro la altura y distancia que debe tomar la bola para que el servicio sea excelente. Una práctica que ligada con un pequeño cambio en la mecánica del servicio.

Igual que hizo el año pasado, Charly cada vez se agacha menos a la hora de sacar. El movimiento es cada vez más parecido al que hace Novak Djokovic, subiendo la pelota hasta la altura del pecho para luego iniciar el movimiento. El objetivo principal es tener una mecánica lo más natural posible para que sea más fácil alcanzar grandes velocidades en el primer golpeo del punto.

Alcaraz - Djokovic del Open de Australia 2025 / AP

Algunos comentarios no se creían la práctica de la canasta, llegando a la conclusión de que el vídeo estaba hecho con inteligencia artificial. Aun así, para aquellos que recuerdan ver a Novak Djokovic utilizando este método, les pareció más un guiño que varios fotogramas falsos. Está claro que Nole sirve de referencia para cualquier tenista, esté en la posición que esté.

El único Grand Slam que le queda

El murciano tiene puesto el foco en el Open de Australia, que arranca a mediados de enero y se presenta como una gran oportunidad para el número uno del mundo. Cabe recordar que Sinner defiende título, mientras que el español no ha sido capaz nunca de pasar de cuartos de final, posición que defiende en esta edición. Es decir, que podría ampliar su ventaja con el italiano en lo más alto de la tabla.

Además, tiene la oportunidad de completar todos los Grand Slams. Australia es el único que le queda, mientras que los otros 'grandes' los ha conseguido hasta en dos ocasiones cada uno. Djokovic fue precisamente su verdugo el año pasado. Quizá imitando su servicio es más fácil neutralizarlo.