Tenis
Zverev mantiene a Alemania en la pelea
El alemán cumplió con su papel de favorito y doblegó a Francisco Cerúndolo en dos sets, por 6-4 y 7-6(3)
EFE
Alexander Zverev cumplió con su papel de favorito y doblegó a Francisco Cerúndolo en dos sets, por 6-4 y 7-6(3), para igualar la eliminatoria entre Argentina y Alemania en la Copa Davis de Bolonia.
Después del éxito de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff, Zverev, número 3 del mundo, frustró todo el esfuerzo de un Cerúndolo que cayó derrotado con honor, tras un partido de poder a poder y en un 'tie-break' en el segundo set en el que claudicó definitivamente.
Se lanzó incluso al suelo para llegar a una bola que supuso, finalmente, el 0-3 para Zverev en ese desempate. Pero antes, la batalla fue muy igualada. El germano, que comentó en varias ocasiones que no es muy apasionado de este formato de la Davis, consiguió quebrar el servicio de Cerúndolo para poner el 4-2 y encarrilar la manga.
En el segundo envite, eso sí, no pudo encontrar una grieta en el muro del argentino hasta que llegó al 'tie-break'. Ahí emergió su mejor juego. Se agigantó en el momento clave del partido, su experiencia y nivel marcaron la diferencia en el duelo entre las mejores bazas de ambos combinados. Arrasó a Cerúndolo en ese 'tie-break'. Se puso 4-0 arriba y lo cerró 7-3.
Zverev aprovechó su favoritismo en una pista que le beneficia para igualar la eliminatoria. El dobles, formado por Tim Puetz y Kevin Krawietz por los germanos y por Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último ganador de dos grandes este año-, dictará sentencia.
