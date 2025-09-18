República Checa teme a Alcaraz: "La diferencia está en si él viene"

El sorteo de las Finales de la Copa Davis emparejó a España con la República Checa, una de las selecciones más completas que estarán en Bolonia el próximo noviembre. España tendrá que superar este duro obstáculo para enfrentarse en unas hipotéticas semifinales a Alemania o Argentina. Sin embargo, su rival en cuartos tiene muy clara cuál (o mejor dicho, quién) es la clave de la eliminatoria.

Un día antes de conocerse los emparejamientos del último torneo de la temporada, y es que la Copa Davis se disputará tras el Torneo de Maestros, hubo un cambio radical con la situación de España. Y es que el conjunto capitaneado por David Ferrer bajó posiciones en el ranking de selecciones, lo que hizo que se adentrara en el grupo de las no favoritas.

Es decir, que existía la posibilidad de que Alcaraz y Sinner se vieran las caras en cuartos de final, ya que Italia es la vigente campeona y número uno del ranking. Sin embargo, la posibilidad de un duelo entre el 'Big Two' tan solo sucederá en una hipotética final. Antes, España deberá imponerse a la República Checa, aunque una parte decisiva será los jugadores que lleve para la cita.

"Si queremos triunfar, tenemos que ganarles a todos. La diferencia estará en si Carlos Alcaraz viene. Eso aumentaría las posibilidades de España. Si no, es un equipo al que no le temería. Eso nos pondría como favoritos", reconoció el capitán de la República Checa y extenista Tomás Berdych. Evidentemente, la presencia del número uno del mundo es fundamental para los partidos individuales.

Es importante recordar que España se clasificó para la 'Final a Ocho' sin ninguno de sus tres mejores jugadores: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers. "Alcaraz es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Pero Italia era un equipo aún más fuerte. Vencimos a Estados Unidos, no le temeremos a nadie", comentó Jiri Lehecka, número uno de su país.

La República Checa cuenta con tres jugadores individuales dentro del Top 25, la única junto a Italia. Además, sus tres estrellas (Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac) son especialmente poderosas en la superficie en la que se jugará este torneo (pista dura indoor). De hecho, tanto Lehecka como Machac saben lo que es ganar a Carlos Alcaraz en estas condiciones durante el último año.

Rival muy duro para empezar

La selección checa viene de eliminar a una de las grandes potencias en la Davis: Estados Unidos. Los norteamericanos afrontaban la eliminatoria con un cartel de lujo, con nombres como Taylor Fritz y Frances Tiafoe, además de contar con una gran pareja de dobles como la de Krajicek y Ram, verdugos de la histórica pareja de los Juegos Olímpicos formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

España podrá optar a ganar la Davis gracias a la 'unidad B', que fue capaz de remontar una eliminatoria histórica en Marbella ante Dinamarca. Pedro Martínez y Jaume Munar ganaron el dobles, para que luego Pedro diera la sorpresa ante Holger Rune, número uno danés, y Pablo Carreño rematase la faena ante el joven Elmer Moeller. Ahora solo queda soñar. Mejor si es con Carlos.