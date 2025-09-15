La reacción de Alcaraz tras la increíble remontada en la Davis

La selección española de tenis logró una hazaña histórica este domingo ante Dinamarca. El equipo capitaneado por David Ferrer remontó un 0-2 en contra, algo que no había hecho jamás, para obtener el billete a la 'Final a ocho' de Bolonia, que se celebrará del 18 al 23 de noviembre. Carlos Alcaraz, uno de los ausentes para esta cita, se pronunció en redes sociales tras el gran esfuerzo de sus compañeros.

"Vamooooooos!!! ENORMES!", publicó el número uno del mundo. Y es que el triunfo de la 'Unidad B' española, con Jaume Munar como el jugador con mejor ranking, permite a España luchar por una nueva ensaladera en la Copa Davis. Además, existe la posibilidad de que, esta vez sí, puedan contar con Carlos Alcaraz si le respetan las lesiones.

Estas Finales serán la última cita de la temporada para los tenistas élite que participen, ya que se disputarán justo después del Torneo de Maestros, que siempre es la guinda final del año. Eso hace que Alcaraz no tenga que reservarse para otros torneos, como ha sido en este caso, y pueda hacer el esfuerzo de alargar un poco más su temporada para representar a España.

Charly, a pesar de tener múltiples títulos como seis Grand Slams, no ha ganado una Copa Davis hasta el momento. En Italia, volverá a tener la oportunidad de conseguirlo junto a sus compañeros. Este año se jugará en Bolonia, una ubicación que facilita que los jugadores que disputen las ATP Finals puedan estar, ya que dicho torneo se juega en Turín. El desplazamiento sería por el mismo país.

Alejandro Davidovich, otro de los que no pudo jugar la eliminatoria, aunque no especificó los motivos, también reaccionó en redes al triunfo español. "BRUTAL, VAMOOOS", comentó. El malagueño, número dos de España, tampoco estuvo en la eliminatoria. Ni siquiera Marcel Granollers, reciente campeón del US Open en el formato de dobles, que acabó lesionado en el Grand Slam neoyorkino.

Es decir, España afrontaba la eliminatoria contra Dinamarca sin el número uno del mundo, el número dos español, y el mejor doblista. Un 'hándicap' bastante importante al que hicieron frente jugadores como Pablo Carreño, Jaume Munar o Pedro Martínez. Este último derrotó en un partido épico a Holger Rune, tras llevarse el tie-break decisivo del tercer set y forzar el quinto partido.

Así será la 'Final a 8' de la Copa Davis

Con los ocho países (Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa, Francia, Italia y España) ya clasificados para las Finales, solo queda por saber cómo quedarán emparejados. Para ello, se realizará un sorteo el próximo miércoles 17 de spetiembre en la Piazza Maggiore de Bolonia a las 12 hora española. Se dividirán las naciones en dos bombos: preclasificados y no preclasificados.

Lo que determina que un país sea preclasificado o no preclasificado es la posición en el ranking de la Davis. Por tanto, los cuatro mejores (Italia, Alemania, España y Francia) jugarán contra los cuatro peores (República Checa, Argentina, Bélgica y Austria). El formato será eliminatorio, con cuartos de final, semifinales y final.