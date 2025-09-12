Munar y Carreño, los elegidos de Ferrer contra Dinamarca

La eliminatoria entre España y Dinamarca que se celebra este fin de semana en Marbella ya está definida. Ambos seleccionadores han dado a conocer los jugadores que disputarán los diferentes partidos del sábado y el domingo y el orden en que lo harán. En juego está el pase a la Final a 8, que se celebrará a finales de noviembre en Bolonia para cerrar la temporada de este año 2025.

El duelo que abrirá la eliminatoria será el de Pablo Carreño contra Holger Rune. El danés es la estrella de su selección y el tenista que tiene el ranking más alto de las dos selecciones. Evidentemente, si Carlos Alcaraz hubiera estado disponible para la cita, todo sería distinto. Pero no es así, y el encargado de frenar a Rune será Carreño, que sabe perfectamente lo que es ganar a su rival.

De hecho, se han visto las caras hasta en cuatro ocasiones y en tres ha salido vencedor el español. Sin embargo, todos los triunfos fueron antes de su lesión en el codo. El último partido entre ambos fue sobre la pista dura de Canadá, en 2024, y Rune ganó con facilidad. "Las cosas han cambiado desde entonces. Es un jugador muy joven que ha mejorado mucho estos últimos años", aseguró el tenista asturiano.

"Obviamente, él es favorito, pero tengo la ventaja de que jugamos en casa y espero que mañana la gente esté al cien por cien conmigo, me ayude y podamos llevar el partido adelante", finalizó Carreño, que en caso de haber un quinto partido decisivo, sería el representante de España y se enfrentaría al jovencísimo talento danés de Elmer Moeller.

El otro tenista que liderará a España en el apartado individual es Jaume Munar. El balear, que ha evolucionado mucho en este 2025, jugará el segundo partido de la eliminatoria ante Moeller. En este duelo, parte como favorito por ranking y veteranía en el circuito. "Más que en todo lo que pueda envolver el partido y la importancia que tiene yo me tengo que concentrar en mi nivel de tenis", dijo.

El equipo español, capitaneado por David Ferrer / RFET

"Desde que llegamos aquí he ido de menos a más, sintiéndome mejor cada día, y estoy preparado para ello. Obviamente, la gestión emocional de representar a tu país como número uno estará ahí, pero la he trabajado y creo que estoy preparado para ello, con mucha más ilusión que presión". En un hipotético cuarto partido, se enfrentaría a Holger Rune.

También será él quien dispute el dobles junto a Pedro Martínez, después de la ausencia por lesión de Marcel Granollers. "La decisión no ha sido fácil porque los cuatro jugadores están en un buen momento, pero Jaume viene jugando muy bien, con mucha confianza, y sabíamos que iba a ser el número uno. Y Pablo jugó buen tenis en el US Open y se le ha visto con mucha confianza en los entrenos. Es un jugador muy bueno, que ha estado arriba y es capaz de jugar a un grandísimo nivel", comentó el capitán David Ferrer.

España cuenta con las bajas de Alcaraz, Davidovich y Granollers para esta cita, precisamente sus mejores jugadores. La eliminatoria se disputa en la tierra batida de Marbella, por lo que el conjunto español contará con el apoyo del público y con la experiencia en su superficie predilecta. Los de Ferrer buscan el billete para la Final a 8 de Bolonia.