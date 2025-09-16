Sorteo de la Final 8 de la Copa Davis 2025: horario y dónde ver por TV y online

España se ganó un lugar en la Final 8 de la Copa Davis tras una jornada memorable. Cuando parecía imposible una remontada en la eliminatoria contra Dinamarca, el equipo dio la vuelta a un 0-2 y estará en el certamen del próximo noviembre. Una increíble hazaña que culminó Pablo Carreño, venciendo al joven Elmer Moeller (6-2, 6-3), que ya había dado la sorpresa el día anterior derrotando a Jaume Munar.

Tras completarse las eliminatorias clasificatorias, Italia accedió directamente como campeona vigente y organizadora. Según el ranking actual, los equipos que figuran como cabezas de serie son: Italia (1), Alemania (2) y Francia (3). La cuarta plaza aún no está definida y se decidirá mediante un sorteo previo entre República Checa y Argentina, que comparten igualdad absoluta en la octava posición del escalafón.

La situación deja a España, décima del ranking, obligada a enfrentarse en cuartos de final contra uno de los preclasificados. El bombo podría emparejarla incluso con Italia, lo que abriría la posibilidad de un atractivo duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, siempre que ambos lideren a sus selecciones. El evento se disputará en pista dura y bajo techo, el mismo tipo de superficie que una semana antes acogerá las ATP Finals de Turín.

¿A qué hora es el sorteo de la Final 8 de la Copa Davis 2025?

El triunfo con remontada frente a Dinamarca -la única serie ganada por el equipo anfitrión en esta fase- mantiene viva la opción de conquistar de nuevo la prestigiosa Ensaladera.

El sorteo que definirá el cuadro final se celebrará el miércoles 17 de septiembre, a las 12:00 horas en la céntrica Piazza Maggiore de Bolonia. En ese acto, las ocho selecciones clasificadas quedarán repartidas en dos grupos: cabezas de serie y no cabezas de serie.