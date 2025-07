El contundente consejo de Corretja a Alcaraz: "Nunca me meto, pero..."

Pese a la derrota en la final de Wimbledon, nadie duda del gran momento de Carlos Alcaraz, que perdió ante Sinner tras 24 triunfos consecutivos y más de dos meses en los que se alzó con los títulos de Roma, Roland Garros y Queen's.

El murciano fue superado por el número uno en la final de Wimbledon, que como cada año da por cerrada la gira sobre hierba antes de volver a poner la pista dura como protagonista del calendario.

La gira americana asoma ya en el panorama más próximo para los tenistas, con muchos torneos de nuevo en el horizonte y un puzzle que Alcaraz y su equipo deberán resolver ahora para decidir donde volverán a competir. Sobre ello habló Álex Corretja tras la final en la Cadena SER, con un claro consejo para el español. "Yo nunca me meto en el calendario que decide Ferrero con Alcaraz pero solo espero que no vaya a Toronto" sentenció el ex tenista y ahora comentarista.

UNA GIRA EXIGENTE

"Con todo el respeto al torneo americano pero pienso que Carlos debe recuperar todos los esfuerzos. No se trata de si ha ganado o perdido la final, sino de que lleva un mes en Londres, de que ganó Queen's, ganó Roland Garros, ganó Montecarlo, ganó Roma, hizo final en Barcelona y todo eso pasa factura. Son cambios de superficie, rivales diferentes, entrenamientos, ruedas de prensa, controles antidopaje, ahora un hotel, ahora un avión... todo esto fatiga un montón" explicó el propio Corretja, que ve necesario un descanso para el tenista murciano de cara al segundo tramo de temporada.

"Creo que Carlos necesita ahora mismo un reposo para que en la segunda parte de la temporada, que siempre pierde un poco de fuelle, pueda llegar bien y aspirar de nuevo a ser número uno y aspirar a ganar de nuevo al US Open e incluso las ATP Finals. Lo que decidan estará bien porque ellos son el equipo pero yo desde fuera pienso por favor que no vaya" sentenció para finalizar.