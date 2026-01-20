Contratiempo para Alcaraz: detiene su entrenamiento por una ampolla en el dedo

Carlos Alcaraz tuvo que ser atendido en el entrenamiento previo a su partido de segunda ronda ante Yannick Hanfmann. El murciano estuvo una hora en pista para preparar el duelo, pero se vio forzado a parar unos instantes para que su fisioterapeuta le tratara una ampolla en el dedo. El número uno hizo gestos de visible dolor, aunque pudo continuar sin problemas.

En la previa al partido, el español se ejercitó junto a un 'sparring' de la competición, como aseguró 'MARCA'. En esta ocasión, disputará su partido en horario diurno en Australia, aunque en España se jugará a altas horas de la madrugada (no antes de la 4 horas). Queda la duda de si deberá llevar un pequeño vendaje para el encuentro o todo quedará en una simple anécdota.

Alcaraz mostró una versión muy sólida en su debut, ante un combativo Adam Walton que lo llevó al tie-break en el segundo set. Sin embargo, la 'veteranía' en Grand Slams del murciano se impuso y pudo solventar el duelo en tres mangas. En segunda ronda, le espera un Yannick Hanfmann que no tiene nada que perder y goza de un gran servicio, con el que hizo 19 aces en su anterior choque.

El murciano afronta el Open de Australia en un gran momento físico, tal como aseguró en la entrevista pospartido del domingo. "La pretemporada siempre es complicada y he tenido que poner esfuerzos", reconoció el murciano, que además tuvo que lidiar con la marcha de Juan Carlos Ferrero del equipo, una cuestión difícil de evadir a nivel mental durante las siguientes semanas.

Hanfmann, próximo rival de Alcaraz / EFE

Charly afronta, a priori, una semana asequible en cuanto a rivales. En caso de vencer a Yannick Hanfmann la próxima madrugada del miércoles, se vería las caras con el ganador del duelo entre Michael Zheng y Corentin Moutet, dos rivales varios escalones por debajo del actual número uno. Eso sí, cualquier despiste se puede pagar caro en un Grand Slam.

Como en todos los partidos a partir de esta temporada, será Samu López el que lo guie desde el 'box'. "Samu López no ha sido número uno ni un tenista profesional top, pero es un grandísimo técnico y no ha tenido el reconocimiento que se merecía. Es el mejor entrenador que hay ahora y lo que aporta es mucho de lo que no muchos pueden aportar", zanjó el murciano sobre su nuevo técnico.