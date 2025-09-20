El consejo de Federer a Alcaraz: "Es la mejor persona que podría decirme eso"

Carlos Alcaraz volvió a la acción en la Laver Cup después de su triunfo en el US Open el pasado 7 de septiembre. El tenista español venció junto al checo Mensik en el duelo de dobles de la jornada, dejando al equipo de Europa con ventaja (3-1).

Lejos de la actividad tenística, el número uno mundial fue una de las mayores atracciones del torneo, dejando como siempre grandes momentos divertidos. En su entrevista post partido, Alcaraz respondió sobre Roger Federer, mentor del torneo, quien estuvo presente durante toda la jornada.

"Me dijo que tengo que centrarme en los próximos cinco años, desde aquí hasta los 27. Y luego, cuando cumpla 27, pensar en cinco años más" explicó el murciano, quien aseguró que "es la mejor persona que podría decirme eso".

¿MEJOR EN GOLF?

Habitual ya en cada uno de sus partidos, Alcaraz fue preguntado sobre el golf, reconociendo que su objetivo es alcanzar el nivel de Casper Ruud, quien asegura que es el mejor de todo el circuito. "Creo que todos saben que Casper [Ruud] es el mejor. Estoy intentando alcanzarlo. Es muy importante alcanzar su nivel. Así que el mejor es Casper. Tenemos algunos miembros que no juegan al golf en absoluto, así que diría, por ejemplo, que Cobolli no juega al golf. Mi nivel tampoco es muy bueno. Simplemente nos divertimos" aseguró sobre el equipo europeo.

Sobre el nivel del propio Federer, Alcaraz mencionó haber quedado alucinado con la elegancia con la que también juega al golf. "Es bastante bueno, en realidad" aseguró. "Es increíble que todo lo que hace, lo haga con un gran estilo. Tiene un swing realmente hermoso. Su nivel es bastante bueno. Diría que es mejor que el mío. Su hándicap es mejor que el mío" apuntó para finalizar.

Alcaraz volverá a la acción este sábado (4:00h CET) para medirse en el duelo de individuales ante Taylor Fritz.