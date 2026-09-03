El consejo de Álex Corretja a Jódar tras su debacle: "Tiene que salir de Nueva York y hablar con su padre"

Triste y frustrado, ayer se vio a un Jódar completamente irreconocible en la pista. El madrileño se vio incómodo desde el primer punto ante un Bu que, a pesar de venir de la fase previa y convertirse en un 'lucky loser', fue capaz de intimidar a un Jódar que ha dado pasos de gigante en el circuito desde que irrumpió en él.

El español parecía desangelado en su estreno en Nueva York y, a pesar de que la lluvia era el milagro que necesitaba el de Leganés para darle la vuelta al partido, finalmente se tuvo que despedir en primera ronda y con las manos vacías, con un resultado de 6-2, 6-1 y 6-1.

Una sorpresiva eliminación que nadie se esperaba. Entre ellos, el extenista y actual comentarista Álex Corretja, quien analizó en El Larguero la derrota de Rafa Jódar.

"Se ha visto en los gestos que Jódar no estaba cómodo"

"Hoy se ha visto en los gestos que Jódar no estaba cómodo… Pese a la derrota, la temporada sigue siendo muchísimo mejor de lo que habrían imaginado", explicaba Corretja. Y es cierto, Jódar lleva solo ocho meses como profesional en el circuito y ha tenido uno de los mejores inicios en la Era Open.

El madrileño ha estado presente en casi todas las citas del calendario, una presencia que en la próxima temporada se verá en la obligación de defender todos los puntos ganados.

Esta frecuencia del joven de Leganés podría haber complicado su resistencia física: "La clave para él es seleccionar bien el calendario para que su físico le aguante todo esto", apuntaba Corretja.

Jódar empezó el año más allá del top 100 y, en apenas meses, se ha colado a pocas posiciones de los 10 mejores tenistas del mundo: "Lo que ha hecho este año ha sido tan sorprendente como esta derrota y de esta forma. Más no se le puede pedir".

"Si esto le hubiera sucedido siendo el 100 del mundo, diríamos no pasa nada"

"Si esto le hubiera sucedido siendo el 100 del mundo, diríamos no pasa nada. El problema han sido las expectativas tan altas después de un verano que ha ido muchísimo mejor de lo que hubiera esperado". El consejo que le lanza Corretja es que "salga de Nueva York y hable con su padre".

Todos los ojos estaban puestos en Jódar como la otra gran representación española en el circuito después de Alcaraz. "Las expectativas eran tan altas… Pero todo esto es un aprendizaje, no hay que alertarse", decía Corretja, lanzando un mensaje de tranquilidad.

De la misma manera, quería Jódar irse del torneo con esa voluntad de "aprender". El tenista ya avisó que pasar de ronda era un milagro antes de disputar su primer encuentro en la Gran Manzana y, en la posterior rueda de prensa, aseguró que "esto le puede pasar a cualquiera, somos humanos. Lo intenté, pero no era el día", quiso dejar claro Jódar antes de marcharse.

Jódar no tuvo suerte, se le sumaron todos los factores posibles en su contra, incluyendo el aplazamiento del partido, la lluvia incesante y el cambio de rival. "No sabía que el rival iba a ser diferente al inicial pero no es una excusa". Para añadir que "siempre pienso en mí y en lo que preparar para los torneos", unas circunstancias completamente diferentes eran las que tenía que enfrentar el de Leganés, pero el destino lo quiso así.