El consejo de Àlex Corretja a Badosa: "Te has de olvidar de tu nombre"

Paula Badosa no pudo avanzar a tercera ronda en el Open de Australia después de caer contra pronóstico ante la rusa Selekhmeteva, en un duro revés para sus aspiraciones. La española, que defendía las semifinales conseguidas el pasado año, cae más allá del Top 50 en el ranking, muy alejada de sus objetivos.

Sin su ritmo habitual de juego tras la lesión del pasado año, que la dejó sin competir en buena parte del tramo final, Paula debe volver a resurgir, como ya ha hecho otras tantas veces. En ese sentido, Àlex Corretja le lanzó un consejo en la reflexión que hizo en el programa 'Pasando Bolas' de Eurosport.

"Es muy difícil cuando has tenido muy buen ranking y vuelves a caer con malas sensaciones por culpa de lesiones. Te fijas en cosas que no deberías. Lo importante es a quién escuchas y quién tiene una ascendencia sobre ti para entender que todo esto es lo normal", explicó sobre la situación que está viviendo la española tras la derrota en Australia.

"Te has de olvidar de tu nombre y de todo lo que has hecho en tu carrera y hay que focalizar en la situación de tener que volver a rodar. No te puedes comparar con quién eras hace un año, dos o tres. Es lo que Paula más ha de entender y aceptar", apuntilló el comentarista, que como siempre dejó un buen mensaje.

En el mismo sentido, la capitana del equipo español y también comentarista en este Open de Australia en Eurosport, Carla Suárez, también dirigió un mensaje hacia la propia Paula, apelando a la confianza absoluta y a la paciencia. "Me consta que ella es consciente de lo que le toca pasar ahora. Estoy segura de que con paciencia y el apoyo de todos conseguirá darle la vuelta a la situación", confesó la canaria, confiada en que su número uno volverá a tener éxito.