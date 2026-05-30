Alexander Zverev tiene una gran oportunidad para conquistar su tan ansiado primer Grand Slam. El alemán, ante las bajas de Alcaraz, Sinner y Djokovic, parte como el principal favorito para hacerse con la Copa de Mosqueteros en París. Tras su victoria contra Quentin Halys en tercera ronda, su rival en octavos será De Jong, aunque no exactamente el futbolista del Barça.

Sobre su supuesto favoritismo para el torneo, Zverev no quiso mojarse mucho: "Debo centrarme en lo que puedo controlar: mis partidos", aseguró. El germano no ha sabido gestionar durante su carrera los momentos de presión, en los que ha tenido una buena oportunidad de lograr grandes cosas, como conquistar un Grand Slam (US Open 2020) o alcanzar el número uno del mundo.

Durante su discurso pospartido, llamó la atención el pequeño lapsus que tuvo al nombrar a su próximo contrincante. "Ahora jugaré contra Frenkie de Jong; el resto no me importa", zanjó. Realmente, su rival se llama Jesper de Jong, aunque el germano lo confundió con el actual jugador del Barça, que no tiene pensado disputar los octavos de final de Roland Garros precisamente.

De hecho, el jugador neerlandés ya está centrado en la Copa Mundial que arranca en una semana y media y reunirá a las mejores selecciones de todo el planeta. Países Bajos, como es evidente, formará parte del torneo y el futbolista del Barça es una de las piezas clave para lograr un buen resultado en el continente norteamericano.

Zverev... ¿contra Jódar en cuartos?

El año pasado, Zverev se vio las caras con de Jong en Roland Garros. Por tanto, habrá un segundo 'round' una edición después, aunque esta vez en cuarta ronda y no en segunda. En aquella ocasión, el germano se impuso al tenista neerlandés en cuatro sets, tras un buen inicio de Jesper, que se llevó la primera manga. Luego, 'Sascha' impuso su ley.

Zverev, en caso de vencer al neerlandés, se enfrentará a un tenista español en cuartos de final. Rafa Jódar y Pablo Carreño se medirán en otro duelo de octavos de final de la parte baja del cuadro. Aunque el madrileño es favorito, a pesar de su corta edad y de que se trata de su primera participación en Roland Garros, Carreño está mostrando una espectacular versión sobre la tierra batida francesa.