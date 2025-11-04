Confirmada la fecha de 'La batalla de los sexos': Sabalenka y Kyrgios se enfrentarán en diciembre

Ya es una realidad. Habrá nueva edición de la emblemática 'Batalla de los sexos' con Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios emulando a Billie Jean King y Bobby Riggs. El duelo, después de esa primera edición que tuvo lugar en el Houston Astrodome en 1973, tendrá lugar este 28 de diciembre de 2025 en el Coca Cola Arena de Dubai, tal y como confirmaron los organizadores.

Sabalenka, actual número 1 del ranking WTA y campeona este año del Us Open, se enfrentará a un Kyrgios que actualmente ocupa la posición 652 del ranking ATP y apenas ha disputado partidos en las últimas dos temporadas por culpa de las lesiones.

Cartel promocional de la 'Batalla de los sexos' / X

"Tengo mucho respeto por Nick y su talento, pero no se equivoquen, estoy lista para dar lo mejor de mí", explicó la tenista bielorrusa en declaraciones que recoge 'BBC'. En 2025, Sabalenka será la encargada de representar a las mujeres en el tenis como hizo en su día Billie Jean King, enfrentándose a Riggs con 29 años y como número 1 del recientemente creado circuito femenino.

"Tengo mucho respeto por Billie Jean King y por lo que ha hecho por el tenis femenino", añadió Sabalenka. "Estoy orgullosa de representar al tenis femenino y de formar parte de esta versión moderna del emblemático partido de 'La batalla de los sexos', afirmó la tenista que se encuentra disputando las WTA Finals en Riad.

Juego y espectáculo

Kyrgios, por su parte, se mostró también satisfecho de poder disputar este duelo contra Sabalenka, con la que además comparte agente. "Cuando la número uno del mundo te desafía, respondes a la llamada. Tengo un gran respeto por Aryna; es una jugadora muy potente y una auténtica campeona", comentó el australiano, quien matizó que "nunca he rehuido un desafío, y no estoy aquí solo para jugar, estoy aquí para entretener. Esto es lo que me motiva".

Los rumores sobre esta posible exhibición surgieron el pasado mes de septiembre durante el US Open. "Sabalenka y yo estamos pensando en organizar una 'Batalla de los sexos' más adelante este año", apuntó entonces Kyrgios. A la bielorrusa el duelo le pareció una "idea genial" y afirmó entre risas que iba a "dar una paliza a Nick". Un par de meses después la idea ya es una realidad y ambos se enfrentarán en la pista del Dubai Basketball el próximo 28 de diciembre.

La primera 'Batalla de los sexos', en 1973

El 20 de septiembre de 1973 el Astódromo de Houston fue escenario de uno de los grandes momentos de la historia del deporte. Se libraba la llamada 'La batalla de los sexos' con Billie Jean King a un lado de la pista y Bobby Riggs al otro. La número 1 del momento y el que fuera campeón de Wimblendon muchos años atrás, en 1939.

Billie Jean King entrando a la pista / Redes sociales

Era la segunda vez que el extenista retaba a una mujer con el afán de demostrar la superioridad masculina. A la primera se impuso a Margaret Court pero en el siguiente duelo Billie Jean King puso fin a la discusión con una antológica victoria.

“Creo que si pierdo ese partido, será como retroceder 50 años”, afirmó entonces Billie Jean King, que accedió a medirse a Riggs tras varios intentos de este por convencerla. El trasfondo para la tenista no fue otro que reivindicar la igualdad de premios entre los hombres y las mujeres en los torneos tenísticos. La estadounidense se impuso por un claro 6-4, 6-3 y 6-3.