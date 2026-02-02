La confesión más sorprendente de Carlos Alcaraz: "Odio más perder de lo que me gusta ganar"

Carlos Alcaraz ya tiene su nombre escrito en la historia. Tras conquistar el Open de Australia y completar los cuatro Grand Slams, el tenista español confesó su felicidad y también dejó una reflexión inesperada sobre su futuro en el circuito.

“Estoy contento de poner mi nombre en los cuatro Grand Slams”, celebró Alcaraz en una entrevista concedida a 'El Partidazo' de la Cadena COPE, con Juanma Castaño, donde reconoció que este título tenía un significado especial.

“Era un Grand Slam raro para mí. Siempre venía de hacer buenas pretemporadas, de verme físicamente muy bien, tenísticamente muy bien… y nunca había podido pasar de cuartos. Eso me dio más ganas, más motivación y más hambre”, explicó.

“Odio más perder de lo que me gusta ganar”

Alcaraz, siempre exigente consigo mismo, dejó una de las frases más potentes de la charla: “Odio más perder de lo que me gusta ganar”.

Una mentalidad competitiva que, según él, le ha llevado a valorar más el camino recorrido. “Hemos aprendido a darle valor a las cosas. Pararse un momento y pensar en todo lo que estamos viviendo, disfrutarlo y darle valor. Conseguir los cuatro Grand Slam, ser el más joven…”, apuntó.

Alcaraz brinda tras el título / AP

El consejo de Federer y el futuro

Una de las respuestas más llamativas llegó cuando fue preguntado por cuánto tiempo se imagina en activo. Alcaraz recordó un consejo de Roger Federer y sorprendió con sinceridad: “El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario…”, comenzó.

“Como dijo un buen sabio (Roger Federer), no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a 5 años. Entonces, vamos a ver. Pero sí que es verdad que con 35 años no me veo jugando”, admitió.

El gesto de Nadal

Alcaraz también quiso dedicar unas palabras a Rafa Nadal, presente en la final, y agradeció su apoyo. “Tener a Rafa viéndolo, que me felicite y se alegre por mis triunfos, habla de la buena persona que es”, dijo.

Por último, el campeón tuvo un mensaje para los jóvenes aficionados que acudieron a animarle durante el torneo: “Mandarles un abrazo, que muchas gracias por el ánimo… ha sido una maravilla escucharlos dejarse la voz y que el triunfo también es de ellos”.

Noticias relacionadas

Alcaraz, con el Open de Australia ya en sus manos, no solo celebra un título: celebra haber alcanzado un sueño que, como él mismo se pregunta, ha merecido la pena. “¿Creo que ha merecido la pena el esfuerzo por mi sueño? Y la respuesta es que sí. Todo el esfuerzo que he hecho ha merecido la pena”.