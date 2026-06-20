La confesión de Sabalenka sobre la separación de Badosa y Tsitsipas: "Le envié un audio gritando de felicidad"

La amistad entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka volvió a dejar una de las imágenes más comentadas de la semana durante el WTA 500 de Berlín. Tras avanzar en el torneo alemán, ambas tenistas hablaron con naturalidad sobre la ruptura de la española con Stefanos Tsitsipas, una relación que durante meses fue una de las más mediáticas del circuito.

Después de su victoria ante Coco Gauff, Badosa se sinceró sobre el final de su historia con el griego y admitió que la separación fue especialmente complicada por el contexto que rodeaba a la pareja. "Cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se complica mucho más que una ruptura normal", explicó la española al recordar aquellos momentos.

Paula Badosa, en Berlín / X

La confesión dio pie a una divertida anécdota protagonizada por Sabalenka. La número uno del mundo reconoció que reaccionó con auténtica euforia cuando recibió el mensaje de su amiga anunciándole que la relación había terminado definitivamente.

"Sinceramente, cuando terminó lo que fuera que tuvieran, fui esa amiga que le envió un audio de dos minutos riendo, gritando y diciéndole: '¡Sí, chica! ¡Lo lograste!'", relató la bielorrusa entre risas.

Badosa también aseguró que actualmente vuelve a sentirse bien tanto dentro como fuera de la pista. La catalana afirmó que se siente "fuerte de nuevo" y que atraviesa un momento rodeada de un "buen ambiente", dejando entrever que ha encontrado estabilidad tras una etapa especialmente compleja.

Incluso se permitió bromear sobre el impacto que podrían tener sus declaraciones: "Ahora quiero ver los titulares de mañana: 'Paula ataca a Tsitsipas'... ¡Pues se lo merece!", comentó entre risas.

Sabalenka, junto a Paula Badosa en el Open de Australia del año pasado / SPORT.es

La relación entre Badosa y Tsitsipas comenzó a mediados de 2023 y rápidamente se convirtió en una de las más seguidas del mundo del tenis. Aunque ambos se separaron aproximadamente un año después, retomaron su romance pocas semanas más tarde. Sin embargo, la reconciliación no prosperó y la ruptura definitiva llegó tras Wimbledon el pasado año.

La española confirmó entonces el final de la relación a través de sus redes sociales, donde publicó varias fotografías de cumpleaños luciendo mensajes como "Sexy y soltera" o "28 y sigo siendo un 10". Meses después, en diciembre, Tsitsipas hizo pública su nueva relación con Kristen Thoms mediante un videoblog.

La historia siguió generando titulares este año. En una entrevista, el griego reconoció que prefería mantener relaciones con personas alejadas del tenis porque la competitividad podía influir en la pareja. Una reflexión que provocó la reacción de Badosa en redes sociales, donde respondió con varios emojis de risa.

Por su parte, Julia Salnikova, madre de Tsitsipas, atribuyó la ruptura a la enorme exposición mediática que acompañó a la pareja durante su relación, asegurando que esa presión terminó convirtiéndose en una carga para el tenista griego.