La confesión de Rafa Nadal (39 años), sobre la educación que tienen sus dos hijos: "No tengo interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis"

La huella que ha dejado Rafa Nadal, tanto en el tenis como en el deporte en general, es absolutamente imborrable. El tenista español decidió retirarse después de estar durante más de 22 años compitiendo al máximo nivel, donde cosechó un total de 92 títulos individuales en su carrera, de los cuales 22 son torneo de Grand Slam.

El extenista mallorquín ha demostrado una personalidad férrea y una disciplina absoluta en el tenis, siempre manteniendo los pies en el suelo. Fuera de las pistas, Rafa Nadal ha mostrado ser una persona sencilla, muy cercana a los suyos y especialmente volcada en la familia que ha formado junto a su esposa, Mery Perelló.

El pasado 29 de mayo, se estrenó en Netflix el documental 'RAFA', una miniserie que abarca cómo fue el final de su carrera, entre otros aspectos destacables. Por esta razón, el mallorquín concedió una entrevista a la revista '¡Hola!', donde se abrió en canal para revelar cómo se encuentra y el motivo por el que ha tardado tanto tiempo en realizar un proyecto como este.

En primer lugar, el extenista destacó que "lo rechacé porque quería proteger a las personas que están a mi lado, a mi familia y a mi equipo. Me acabaron convenciendo de que era el momento adecuado".

Rafa Nadal, extenista español / Archivo

En 2022, cambió su vida radicalmente, ya que nació su primer hijo, Rafa Jr. Tres años después, Perelló dio a luz a su segundo hijo, Miquel. Actualmente, está centrado exclusivamente en su familia, ya que quiere disfrutar de su infancia.

Rafa Nadal y Mery Perelló / Archivo

El mallorquín admitió que no quiere que Rafa y Miquel "crezcan admirando al deportista": "No tengo gran interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo lo sabrán. Pero no soy yo quien se lo va a contar".

Volvió a remarcar que "no tengo gran interés en que mis hijos sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo lo sabrán. Pero no soy yo quien se lo va a contar".

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El objetivo que tiene con sus hijos es ser un "padre normal y corriente" y hacer todo lo posible para que lo vean como "un buen padre". Por ello, no dudó en decir: "Que les eduquemos de la manera correcta, que crezcan bien formados y que sientan que tienen un padre y una madre que les quieren, que están a su lado y que van a apoyarles en lo que necesiten. Lo demás ya llegará".