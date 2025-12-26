La confesión de Paula Badosa: "Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón"

Paula Badosa decidió cerrar el año de la forma más honesta posible: abriendo su corazón. La tenista española publicó en redes sociales un mensaje profundo y cargado de emociones para resumir un 2025 que la golpeó con dureza tanto dentro como fuera de la pista. Un año que empezó prometedor, con su regreso al primer plano del tenis mundial, y que acabó convertido en una prueba de resistencia personal.

En lo deportivo, Badosa volvió a demostrar que su tenis sigue siendo de élite. Alcanzó las semifinales del Open de Australia, donde solo Aryna Sabalenka, amiga y rival, frenó su camino. Aquella actuación parecía el inicio de la ansiada continuidad, pero las lesiones volvieron a cruzarse en su trayectoria.

Aryna Sabalenka y Paula Badosa, de vacaciones / X

Desde su retirada en el WTA 1.000 de Pekín, la catalana no ha podido competir, obligada a frenar cuando el cuerpo volvió a decir basta.

Fuera del circuito, el curso tampoco fue sencillo. La ruptura con Stefanos Tsitsipas supuso un golpe emocional importante, aunque Badosa encontró refugio en su círculo más cercano. Especial mención merece su entrenador, Pol Toledo, convertido en un pilar fundamental tanto en la preparación de su regreso como en los momentos más bajos anímicamente.

Paula Badosa, en una imagen de archivo / FILIP SINGER

"Este año me cambió", escribió Paula. "Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón: personas que fallaron, promesas que no se cumplieron y momentos que dolieron más de lo que imaginé". Un mensaje que conecta con una deportista que ya no solo habla de rankings o trofeos, sino de crecimiento personal, aprendizaje y cicatrices.

Badosa reconoce haber aprendido a soltar sin rencor, a agradecer lo bueno y a seguir adelante incluso sin fuerzas. Hoy, mirando a 2026, lo hace con una mezcla de ilusión y madurez. No fue un año fácil, pero sí necesario. Y en ese proceso, Paula Badosa vuelve a ganar el partido más importante: el de ser fiel a sí misma.