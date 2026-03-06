Las condiciones en Indian Wells ponen en alerta el circuito: "Es imposible"

El arranque de Indian Wells 2026 está dejando claro que el torneo presenta unas condiciones muy distintas a las de temporadas anteriores. La organización ha introducido cambios importantes que han modificado notablemente la velocidad de las pistas. El indicador CPI, que mide la rapidez de las canchas, se sitúa ahora en 38,7, muy por encima del 30,9 registrado el pasado año, un salto que refleja el aceleramiento del juego en el desierto californiano. A ello se suma además el cambio de las bolas Penn a Dunlop, una modificación que también influye en el comportamiento de la pista.

En este nuevo escenario, uno de los nombres propios de los primeros días del torneo ha sido Venus Williams, que volvió a competir en el desierto californiano y no escondió su frustración tras un partido marcado por las complicadas condiciones meteorológicas. La estadounidense señaló al fuerte viento como uno de los factores determinantes del encuentro y aseguró que era difícil sacar conclusiones en un día con esas circunstancias.

La siete veces campeona de Grand Slam explicó que las condiciones hicieron muy complicado desarrollar un tenis consistente. Reconoció que en sus dos últimos partidos, incluido el disputado semanas antes en WTA Austin 2026, se ha encontrado con escenarios muy difíciles para competir. En Austin, según relató, decidió mantener su plan de juego pese al viento y el resultado fue una derrota rápida. En Indian Wells, en cambio, trató de adaptarse a lo que ocurría en la pista aunque admitió que no fue sencillo jugar con tanta inestabilidad.

Venus Williams durante su partido ante la francesa Diane Parry of France, en Indian Wells / EFE

A pesar del resultado adverso y de la frustración del momento, Venus Williams quiso destacar el apoyo constante del público. La estadounidense subrayó el cariño que recibe cada vez que compite y el papel que juegan sus seguidores en su motivación para seguir en activo. Reconoció que perder nunca es agradable, pero valoró especialmente poder jugar ante aficionados que continúan apoyándola año tras año.

La veterana tenista también recordó que el deporte está lleno de días difíciles y que esas situaciones forman parte del camino competitivo. Para Venus, incluso en jornadas complicadas como la vivida en Indian Wells, siempre hay algo que aprender para seguir adelante. El respaldo del público y la pasión por competir siguen siendo motivos suficientes para mantenerse en la pista incluso en momentos complicados de su carrera.