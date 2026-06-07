Conchita revela la clave del éxito de Andreeva: "Había que cambiar ciertas cosas"

Conchita Martínez no escondió su satisfacción después de que Mirra Andreeva conquistara en Roland Garros el primer Grand Slam de su carrera. La entrenadora española, que trabaja con la rusa desde 2024, destacó que el éxito es el resultado de un proceso de crecimiento que va mucho más allá del tenis mostrado durante las dos semanas de competición en París.

Martínez explicó que, cuando comenzó a trabajar con Andreeva, tenía claro que era necesario introducir cambios para que la joven rusa pudiera dar el salto definitivo hacia los grandes títulos.

"Sabía que había que cambiar ciertas cosas para que pudiera lograr grandes victorias. Ella lo aceptó y hay que felicitarla por ello. Habrá altibajos, pero mientras esté dispuesta a aprender, todo irá bien", señaló.

Mirra Andreeva, sonriente con la Copa Suzanne-Lenglen / EFE

Para la campeona de Wimbledon 1994, la clave del éxito no ha estado únicamente en la evolución de su juego, sino también en la forma en la que ha aprendido a gestionar las emociones en los momentos de máxima presión.

"Durante catorce días, os aseguro que no es fácil. Ayer estaba un poco superada en el entrenamiento, pero yo hice mi trabajo. Para la final entró a la pista bien preparada", explicó la española.

Conchita considera que la madurez mostrada por Andreeva durante todo el torneo ha sido uno de los aspectos más destacados de una jugadora que, pese a su juventud, ha sabido responder como una veterana en los momentos decisivos.

La entrenadora también recordó que el camino hasta este título no ha sido sencillo. La temporada comenzó con algunos episodios complicados, especialmente en Indian Wells, donde la rusa protagonizó momentos de tensión tras una eliminación que le dejó muy afectada.

Mirra Andreeva y Conchita Martinez / WTA

"Después de esos momentos difíciles, la temporada de tierra batida fue fantástica. Ahora seguiremos mejorando su juego y llegarán otras cosas bonitas", aseguró.

Martínez tampoco ocultó que entrenar a una jugadora con tanta personalidad puede presentar dificultades.

"No voy a mentir, a veces es difícil. Es una chica adorable, pero en los entrenamientos puede ser complicado. A veces tiene carácter y no siempre está dispuesta a escuchar", reconoció.

Sin embargo, la española cree que precisamente ahí reside el enorme potencial de su pupila.

"Cuando acepta escuchar y trabaja duro, no tiene límite", concluyó Martínez tras el mayor éxito de la todavía corta carrera de Andreeva.