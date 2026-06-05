Conchita Martínez guía a Andreeva hacia su primera final: “Cuanto menos piense, mejor”

Mirra Andreeva afrontará este sábado la primera final de Grand Slam de su carrera en Roland Garros y lo hará acompañada por una voz con experiencia en los grandes escenarios. Conchita Martínez, que entrena a la rusa desde 2024, se mostró convencida de que su pupila está preparada para gestionar la presión de una cita histórica pese a sus apenas 19 años.

“Lo de ser favorita, mejor ni tocarlo. Ella lo trabaja con su psicóloga y, si hay algo que le preocupa, ya intervendré yo. Pero creo que cuanto menos piense, mejor”, explicó la extenista española ante un grupo de periodistas en París.

Andreeva buscará el primer Grand Slam de su carrera frente a la polaca Maja Chwalenska, gran revelación del torneo y primera jugadora procedente de la fase previa que alcanza la final de Roland Garros.

Mirra Andreeva puede ganar Roland Garros a sus 19 años / YOAN VALAT

Para Martínez, una de las claves de la espectacular progresión de la rusa ha sido la madurez adquirida durante los dos últimos años.

“Ha madurado mucho. Se da cuenta de lo que funciona e intenta repetirlo. En 2024 ya hizo una temporada increíble, pero había partidos en los que se desconectaba. Ahora la veo mucho más consciente de lo que tiene que hacer”, aseguró.

La campeona de Wimbledon en 1994 se mostró especialmente satisfecha por la evolución mental de una jugadora a la que define como extremadamente competitiva.

“Es un placer verla así. Todavía tiene mucho que aprender, pero cada vez es más regular”, señaló.

Entre los recursos que utiliza para ayudar a Andreeva destaca una libreta en la que la tenista suele anotar pensamientos, sensaciones y mensajes de motivación. Una costumbre heredada precisamente de la propia Conchita durante su etapa como jugadora.

“Tiene apuntadas cuestiones técnicas, sentimientos y también frases que le ayudan a nivel mental”, explicó.

Con vistas a la final, el equipo intentará mantener exactamente las mismas rutinas que han llevado a la rusa hasta el último partido del torneo, donde solo ha cedido un set en todo el campeonato.

Pese a partir como favorita, Martínez advirtió del peligro de una rival que llega sin presión alguna.

“Es una jugadora con muchísimos recursos, muy luchadora y que está jugando muy suelta. No tiene nada que perder”, destacó sobre Chwalenska.

La entrenadora española tampoco cree que el ambiente pueda convertirse en un problema para su jugadora, incluso si gran parte del público se posiciona del lado de la polaca.

“Ella ya sabe lo que es jugar aquí contra una francesa con toda la grada en contra”, recordó Martínez, en referencia al duelo que Andreeva disputó el año pasado frente a la ídolo local Loïs Boisson.

Con la experiencia de Conchita en el banquillo y la madurez que ha ganado durante las últimas temporadas, Andreeva intentará ahora culminar en París el mayor logro de su todavía corta carrera.