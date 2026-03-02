Comunicado oficial de la ATP sobre los jugadores retenidos en Dubái

La ATP emitió este lunes un comunicado oficial para tranquilizar sobre la situación de los jugadores que permanecen en Dubái tras la escalada de tensión en Oriente Medio. El organismo confirmó que un pequeño grupo de tenistas y miembros de sus equipos continúa en el emirato después del ATP 500 y que todos se encuentran seguros y bajo asistencia permanente.

Según la asociación, los jugadores están alojados en los hoteles oficiales del torneo y reciben apoyo directo mientras se coordinan sus salidas del país. La ATP mantiene contacto constante con los afectados, con las autoridades locales y con asesores de seguridad, y subraya que la salud y el bienestar de jugadores, personal y trabajadores del torneo es la prioridad absoluta.

El comunicado llega después de los acontecimientos vividos en las últimas horas en los Emiratos Árabes Unidos. Apenas finalizado el torneo —que conquistó Daniil Medvedev— se produjeron ataques con misiles y drones lanzados desde Irán, con Dubái y Abu Dabi entre los objetivos. Durante la madrugada se interceptaron decenas de proyectiles y la población recibió alertas de ataque en sus teléfonos móviles, lo que activó los protocolos de seguridad.

Como consecuencia, las autoridades cerraron el espacio aéreo y suspendieron la actividad del aeropuerto internacional, dejando temporalmente retenidos en el país a varios protagonistas del torneo. Entre ellos se encuentran el propio Medvedev, el finalista Tallon Griekspoor, Andrey Rublev y los doblistas Marcelo Arévalo, Harri Heliovaara y Henry Patten, además de miembros de la organización y periodistas acreditados.

Medvedev en Dubái / EFE

La ATP explicó que los planes de viaje dependen ahora de la evolución de la situación y de la reanudación de las operaciones aéreas. Siguiendo las recomendaciones de sus embajadas, los jugadores permanecen en el hotel con el equipaje preparado a la espera de poder abandonar el país en cuanto las condiciones lo permitan. Las autoridades emiratíes han pedido calma y sostienen que la ciudad es segura, aunque la normalidad todavía no se ha recuperado.

La incertidumbre tiene también impacto deportivo. Este lunes se celebra el sorteo del cuadro principal de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, y no está garantizado que algunos de los jugadores retenidos puedan llegar a tiempo a Estados Unidos.

En cualquier caso, el propio organismo insistió en que continuará evaluando la evolución de los acontecimientos y facilitará la salida segura de los implicados tan pronto como sea posible, en un contexto en el que el tenis ha quedado relegado por la gravedad de la situación geopolítica.