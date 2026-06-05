Comunicado de Ferrero sobre la polémica con Alcaraz: “Es falso, no me referí en ningún momento a la educación de mis hijos”

Juan Carlos Ferrero emitió un comunicado en sus redes sociales después de la polémica en la que se ha visto envuelta tras unas declaraciones concedidas en 'El Corriere Della Sera'. El exentrenador de Carlos Alcaraz habló acerca de su jugador y la compra de un yate y, según afirma, sus palabras no fueron bien transcritas. El valenciano aprovechó para adjuntar la transcripción hecha por la ATP y aclarar la situación.

"Quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando se publica una noticia, especialmente si afecta a la imagen pública de una persona o incluso a sus relaciones personales, es imprescindible comprobar y corroborar la información antes de difundirla", aseguró Ferrero.

"Sinceramente, cada vez me cuesta más conceder entrevistas. Recibo constantes solicitudes y siempre intento atender a los medios con respeto y buena disposición. Por eso resulta especialmente frustrante que ocurran situaciones como esta, en las que unas declaraciones mal transcritas generan titulares equivocados que después se multiplican rápidamente", finiquitó.

En la transcripción de la ATP, la respuesta de Ferrero sobre las declaraciones acerca de la compra de un yate por parte de Alcaraz fueron las siguientes: "Yo era el que decía "no" muchas veces, pero como su familia. Pienso que su familia también intenta que tenga los pies en el suelo todo el rato. Es un chico de 23 años, es humilde, es agradable, pero por supuesto hay momentos en los que tienes que intentar hacer que piense un poco mejor, porque es muy joven para controlar todo".

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

Sobre el comentario de Piatti, que aseguraba que Ferrero no habría permitido la compra de ese yate, el valencia dijo textualmente lo siguiente: "Pero sí, quizás Piatti tenga razón, pero al final, quien tiene la última palabra es Carlos. Intenté aconsejarlo y le di buenos consejos, pero al final tiene que aprender de las decisiones que tomó, buenas y malas".

¿Entrenaría a Sinner?

Otra de las frases más comentadas de la entrevista de Juan Carlos Ferrero en el medio italiano fue su ofrecimiento a entrenar a Jannik Sinner en caso de que le llegue una oferta. "Hace unos meses habría dicho que no podía entrenar a Sinner. La ruptura con Alcaraz aún estaba reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte digo: ¿por qué no?’ A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como número uno. Me gusta su actitud y sería maravilloso entrenarle", aseguró.

Juan Carlos Ferrero se encuentra actualmente fuera del circuito ATP, desde su marcha del equipo de Carlos Alcaraz. Sin embargo, mantiene la academia en Villena y se siente preparado para regresar a la competición en cuanto le aparezca una oferta convincente.