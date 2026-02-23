La comparación más atrevida de Murray con Alcaraz: "Me recuerda a Ronaldinho"

El nuevo logro de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha ha vuelto a poner la figura del murciano en boca de todos. Su insuperable inicio de 2026 sigue maravillando al mundo del tenis que ya le busca paralelismos en otros ámbitos para tartar de explicar su figura.

En uno de ellos, ha sido Andy Murray quien ha sorprendido equiparando al tenista de El Palmar con Ronaldinho, asegurando que su manera de jugar le recuerda a las maravillas que el brasileño hacia sobre el campo de fútbol.

Alcaraz, preparado para afrontar su tercer desafío de la temporada / Europa Press

“El tenis de Alcaraz me recuerda al fútbol de mi futbolista favorito de la infancia, al que pude ver en directo varias veces: Ronaldinho” afirmó el escocés en una entrevista concedida al diario The Times, donde analizó el juego del actual número uno mundial.

Capacidad creativa, desparpajo y talento diferencial son algunos de los rasgos que Murray puso en valor de las dos figuras, poniendo en valor la actitud competitiva de ambos. “Los dos tienen todo este talento y habilidad, obviamente quieren ganar, pero juegan con una sonrisa en la cara” destacó el que fue entrenador de Djokovic durante la primera parte del pasado año.

Un hecho que poniendo el foco en Carlos Alcaraz hace que cada partido suyo se convierta en un espectáculo según explicó el que también fue número uno del mundo mezclando ambición y disfrute en cada partido.

GENIOS IRREPETIBLES

Pero más allá de sus habilidades en el juego, Murray quiso destacar todavía más el componente invisible que ambos comparten sobre sus respectivos terrenos de juego.

Si llega el momento de hacer algo entretenido, lo hacen, y creo que eso es lo que los hace tan fascinantes, porque nunca sabes lo que va a pasar a continuación, así que disfruto especialmente viéndolos jugar”, concluyó el escocés.

Una comparación que todavía restaba entre los múltiples elogios que recibe a diario el tenista de El Palmar y que pone en valor su creatividad y su forma de ser que le hacen un tenista único y totalmente diferente.