La colección 'secreta' de Carlos Alcaraz: "Mi madre me riñe"

Carlos Alcaraz está de dulce. El tenista balear tocó el cielo al proclamarse campeón del Open de Australia ante Djokovic. Un logro increíble a sus 22 años, debido a que ha conquistado todo el circuito de Grand Slams a una edad muy prematura y el primero del 2026.

"La verdad que esto es una locura, no te voy a engañar. Era mi objetivo principal cada año y ha llegado a la quinta. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Cuando crees que haces las cosas bien, siempre da sus frutos. Obviamente, a celebrarlo como podamos y tener a mi equipo y mi familia aquí es lo mejor que puede haber", comentaba después de lograr un histórico triunfo en Melbourne.

Los 2000 puntos de campeón y la gran pérdida de puntos de Sinner, que cayó en 'semis', dejaron la diferencia en más de 3.300 puntos, dejando asegurado su reinado hasta la llegada del Masters 1000 de Miami (18-29 marzo).

Alcaraz saca a relucir su colección de 18 deportivas

En este momento de felicidad, Alcaraz publicó un carrusel de fotos en el que aparece celebrando la victoria junto a su equipo, vestido de mago, una foto de la copa o con un casco de emperador. Pero una de las fotos más liadas es la que aparece con un despliegue de zapatos deportivos en la habitación del hotel.

En la imagen se ven más de 18 pares distintos, todos firmados por Nike, la marca con la que el tenista mantiene un acuerdo. Ninguno está pensado para competir en pista: hay desde siluetas clásicas hasta diseños llamativos en tonos metálicos, con cámara de aire visible e incluso algunos que recuerdan a zapatillas de estar por casa en color verde.

Su elección principal es un modelo Nike Vapor 12 adaptado a sus preferencias. Este diseño suele incorporar detalles inspirados en el anterior Vapor Pro 1, combinando rendimiento y estética personalizada. El propio Alcaraz ha reconocido en más de una ocasión que las zapatillas son una auténtica fijación para él. En agosto de 2025, durante una entrevista concedida al diario económico Financial Times, el murciano se definió sin rodeos como un verdadero apasionado del mundo sneaker.

"Me encantan. Y no me queda espacio en casa. Mi madre me riñe porque cada vez que vuelvo de un torneo lo hago con más deportivas y ella me dice 'no, no traigas más, no hay donde ponerlas", dice entre risas en una entrevista al diario económico Financial Times,

Distintos modelos, como el exclusivo Nike Skylon 11 Volt

Entre los muchos modelos que posee se encuentran ediciones especiales y poco comunes, como las Nike Skylon 11 Volt. Estas piezas exclusivas refuerzan su imagen de coleccionista y amante del calzado más allá del ámbito deportivo.

Es habitual que, tras los partidos, sustituya las zapatillas de juego por otros modelos llamativos para las entrevistas. En los últimos meses se le ha visto con diseños retro, como los inspirados en botas de fútbol en las ATP Finals de noviembre, o con modelos que evocan los que popularizó Andre Agassi en los años ochenta.

En el Open de Australia volvió a captar todas las miradas con una cuidada selección de calzado. Apareció con Air Jordan 11 en color negro y también con zapatillas de colaboraciones firmadas por Travis Scott, como las Air Jordan 1 Retro Low Fragment, reflejando la buena sintonía que mantiene con el artista.