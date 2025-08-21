Coco Gauff rompe con su entrenador antes del US Open

Con el US Open ya en marcha, la ganadora de dos Grand Slam, Coco Gauff, ha tomado una decisión un tanto sorprendente a estas alturas de la temporada. A pocos días de que el último grande diera comienzo, la número tres del mundo ha decidido hacer un cambio estratégico en su equipo técnico.

Gauff ha optado por separarse de forma inminente de Matt Daly, quien hace poco más de un año era su entrenador. Una decisión que ha supuesto una restructuración en su equipo, y tras esta baja, ha contratado al experto en biomecánica Gavin MacMillan.

Trabajó con Sabalenka

Gavin acompañará al entrenador que sí continúa al lado de la estadounidense, JC Faurel. MacMillan quien trabajó anteriormente con la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, llega con un objetivo claro: corregir los problemas de saque de Gauff. Sus métodos han demostrado ser efectivos, ya que fue el culpable de cambiar la dinámica de saque de Aryna mejorando sus estadísticas.

La tenista aún no ha hecho ninguna declaración pública, pero su ya exentrenador sí que le ha dedicado unas palabras en unas declaraciones a Bounces: "Solo tengo cosas buenas que decir de Coco; disfruté trabajando con ella". Daly aterrizó en el equipo de la joven tenista de 21 años con el objetivo de mejorar el agarre, aunque al principio el trabajo se vio reflejado en sus resultados, la tenista ha sido muy irregular desde que ganó Roland Garros en junio, cayó en la primera ronda de Wimbledon y sumó solo cuatro victorias individuales desde París.

Ya hemos podido ver al nuevo entrenador de Gauff trabajando con ella, mientras practicaba el miércoles en el estadio donde tiene lugar el US Open. Una decisión que ha generado muchas opiniones, de hecho, el entrenador de Sinner, ha comentado qué piensa sobre esta unión en una transmisión. "Es muy minucioso… He hablado con él muchísimas veces y, dado que tiene experiencia con diferentes atletas de distintos deportes, tanto hombres como mujeres, usa las nuevas tecnologías, mira mucho los videos y realmente explica la biomecánica", recogía las declaraciones de Darren Cahill la revista Forbes.

Además, el que fue el número tres del mundo, Patrick McEnroe, también ha hecho una valoración positiva sobre esta vinculación entre Coco y el técnico estadounidense. "Ella quiere mejorar y está abierta a escuchar a diferentes personas", dijo Patrick McEnroe en una llamada de ESPN. Para añadir: "Esto sí indica que sigue habiendo un problema con su saque, ya que ha sido consistentemente inconsistente", concluyó el extenista.

Una cosa está clara y es que la estadounidense necesita mejorar su servicio, como se evidenció en su último partido en Cincinnati, donde cometió 16 dobles faltas, y en eso su nuevo entrenador es experto. Gavin es reconocido por su experiencia en biomecánica y su habilidad para identificar y corregir problemas en el movimiento del cuerpo, particularmente en el servicio, unas aptitudes que le vendrán de perlas a Gauff.

El cuadro principal del US Open dará comienzo el domingo, y Gauff, que fue campeona en 2023, participará en una exhibición el jueves por la noche en el estadio de tenis Arthur Ashe Stadium.