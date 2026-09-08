Coco Gauff derrota a Jovic y se enfrentará a Andreeva en cuartos

Coco Gauff se impuso a su compatriota Iva Jovic en los octavos de final del US Open y se enfrentará a la rusa Mirra Andreeva en cuartos. La número 4 del mundo y campeona en Nueva York en 2023, superó a Jovic (n.14) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos.

"Creo que la diferencia estuvo en que al fin conseguí aprovechar las oportunidades de 'break'", afirmó Gauff después del partido, tras convertir 5 de sus 11 bolas de rotura.

"Sinceramente, hubo un juego en el que sentí que estaba corriendo un maratón. Eso me ayudó a sacarlo adelante. Probablemente fue la primera vez en mucho tiempo que me quedé sin aliento en una pista", añadió, sobre un punto a 24 golpes en el tramo final del partido.

Ha hecho historia en Nueva York al convertirse, a sus 22 años, en la estadounidense más joven en alcanzar tres cuartos de final de Grand Slam en un mismo año desde Serena Williams en 2003.

En la próxima ronda, Gauff se medirá a la rusa Andreeva (n.5), a la que ha derrotado en sus cinco enfrentamientos anteriores. Andreeva, sin embargo, arrebató este año el título de Roland Garros a Gauff, campeona en 2025.

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Con su clasificación, Gauff completó el cuadro de cuartos de final del torneo femenino en Nueva York, que además de su enfrentamiento con Andreeva, tendrá los cruces Aryna Sabalenka-Linda Noskova, Jessica Pegula-Emma Navarro y Qinwen Zheng-Elena Rybakina.