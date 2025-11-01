Coco Gauff abre el debate: ¿Mejor tenis femenino o Alcaraz-Sinner?

Coco Gauff, tercera del ranking mundial por detrás de la bielorrussa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, ha desembarcado en Riad (Arabia Saudí) para defender su título en las WTA Finals que arrancan este domingo.

La estadounidense, campeona este curso de Roland Garros, es una de las favoritas a revalidar el título aunque tendrá que enfrentarse a rivales de entidad que han demostrado durante toda la temporada su alto nivel. Comparte el grupo Stefanie Graf con Sabalenka, Jessica Pegula y Jasmine Paolini.

En el grupo Serena Williams se medirán Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina y Madison Keys, para completar un cartel que promete duras batallas con las cuatro ganadoras de los Grand Slam de este 2025: la propia Gauff (Roland Garros), Keys (Australian Open), Anisimova (Wimbledon) y Sabalenka (US Open).

"Creo sinceramente que es genial tener cuatro campeonas (de Grand Slam) diferentes (este año)", explicó Coco Gauff en la previa del torneo de maestras. Una situación que para la tenista estadounidense supone un plus de emoción y competitividad al tenis femenino respecto al masculino.

"Siento que todas las chicas han tenido un año competitivo y creo que hace que el deporte sea más emocionante cuando hay múltiples posibilidades de que algo suceda. Aunque Carlos (Alcaraz) y Jannik (Sinner) lo están haciendo genial, se habla de que hace falta una 'tercera persona, solo para hacerlo más interesante, creo que es mejor tener diferentes campeones que a los mismos dos", apuntó la número 3 del raking.

Consciente de la probable trascendencia de su afirmación, Gauff matizó que "tampoco quiero restarle importancia a nada: la rivalidad que tienen es fantástica y emocionante para el deporte también, pero a largo plazo creo que es más emocionante para mí como aficionado ver las semifinales y los cuartos sin saber quién va a ganar".

Para terminar sobre el asunto, puso en valor que el hecho de que en el tenis masculino sepas "quien va a ganar", solo demuestra "lo geniales que son" Alcaraz y Sinner.