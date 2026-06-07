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Cobolli - Zverev en directo: Final de Roland Garros en vivo hoy

Sigue en directo la final de Roland Garros entre Cobolli y Zverev

Zverev jugará la final de Roland Garros

Zverev jugará la final de Roland Garros / EFE

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Última hora y resultado en vivo de la final de Roland Garros 2026 entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev.

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