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ROLAND GARROS
Cobolli - Zverev en directo: Final de Roland Garros en vivo hoy
Sigue en directo la final de Roland Garros entre Cobolli y Zverev
Última hora y resultado en vivo de la final de Roland Garros 2026 entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev.
A LA CUARTA, ¿LA VENCIDA?
Tras perder la final del Abierto de Australia el año pasado, Zverev se convirtió en el octavo hombre en la Era Abierta en perder las tres primeras finales de Grand Slam de su carrera, uniéndose a Agassi, Ivanisevic, Lendl, Murray, Roche, Ruud y Thiem.
En ese grupo, Agassi (Wimbledon 1992), Ivanisevic (Wimbledon 2001) y Thiem (US Open 2020) ganaron su cuarta final de Grand Slam, mientras que Lendl (Roland Garros 1984) y Murray (US Open 2012) conquistaron su primer título de Grand Slam en su quinta final.
Roche, ganador del Campeonato de Francia de 1966, finalizó su carrera con un récord de 0-3 en finales de la Era Abierta, mientras que el actual número 16 del mundo, Ruud, aún mantiene un récord activo de 0-3 en finales de Grand Slam.
COBOLLI A POR LA SORPRESA
Cobolli avanzó a su primera semifinal y final de Grand Slam esta semana después de que Arnaldi se retirara de la primera semifinal de Grand Slam masculina totalmente italiana de la historia debido a un virus estomacal.
Busca convertirse en el campeón masculino de menor ranking en este torneo desde Gaudio, número 44 del mundo, en 2004.
El 17 de mayo, Sinner rompió una sequía de 50 años al convertirse en el primer italiano en ganar el título de Roma desde Adriano Panatta en 1976. Tres semanas después, Cobolli intenta romper otra sequía de 50 años para convertirse en el segundo italiano en ganar Roland Garros en la Era Abierta (desde 1968), después de que Panatta derrotara a Solomon en la final de 1976.
A LA ESTELA DE BECKER
Zverev disputa su cuarta final de Grand Slam, buscando ganar su 25º y más importante título a nivel de circuito, y convertirse en el primer campeón alemán de individuales masculinos en Roland Garros en la Era Abierta.
También aspira a convertirse en el primer alemán en ganar un título individual de Grand Slam en más de 30 años (Becker en el Abierto de Australia de 1996).
SÉPTIMO CAMPEÓN
Zverev o Cobolli se convertirán hoy en el séptimo campeón de Grand Slam en activo. Serán seis a final de año porque Wawrinka ya anunció hace meses que esta será su última temporada.
Novak Djokovic 24 (24-14 in finals)
Carlos Alcaraz 7 (7-1)
Jannik Sinner 4 (4-2)
Stan Wawrinka 3 (3-1)
Marin Cilic 1 (1-2)
Daniil Medvedev 1 (1-5)
ZVEREV LIDERA EL H2H
Zverev lidera el historial de enfrentamientos directos (Lexus ATP Head2Head) por 3-1 tras su primer encuentro en la tercera ronda de Roland Garros el año pasado, partido que ganó Zverev en tres sets.
LA GRAN FINAL
Buenas tardes y bienvenidos a la gran final de Roland Garros 2026 entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev.
Una final que nadie esperaba al inicio del torneo y que hará a uno de los dos nuevo campeón de Grand Slam.
La maldición del alenán y la ilusión del italiano frente a frente sobre la arcilla de París.
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