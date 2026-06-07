Cobolli - Zverev en directo: Final de Roland Garros en vivo hoy

Alexander Zverev, el grand atractivo de la jornada de hoy en Roland Garros / Europa Press

A LA CUARTA, ¿LA VENCIDA?

Tras perder la final del Abierto de Australia el año pasado, Zverev se convirtió en el octavo hombre en la Era Abierta en perder las tres primeras finales de Grand Slam de su carrera, uniéndose a Agassi, Ivanisevic, Lendl, Murray, Roche, Ruud y Thiem.

En ese grupo, Agassi (Wimbledon 1992), Ivanisevic (Wimbledon 2001) y Thiem (US Open 2020) ganaron su cuarta final de Grand Slam, mientras que Lendl (Roland Garros 1984) y Murray (US Open 2012) conquistaron su primer título de Grand Slam en su quinta final.

Roche, ganador del Campeonato de Francia de 1966, finalizó su carrera con un récord de 0-3 en finales de la Era Abierta, mientras que el actual número 16 del mundo, Ruud, aún mantiene un récord activo de 0-3 en finales de Grand Slam.