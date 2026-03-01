Cobolli tumba a Tiafoe y conquista Acapulco

El italiano Flavio Cobolli derrotó este sábado por 7-6(4), 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe y ganó el título del Abierto Mexicano de Tenis, torneo 500 de la ATP. En una noche en la que hizo todo bien, Cobolli detuvo la oposición de un Tiafoe incisivo; ganó el primer set en tie break y ratificó su superioridad en el segundo para sumar su tercer título como profesional.

En el primer set la lucha fue pareja, con ambos en gran nivel tras minimizar sus errores no forzados. Cobolli tuvo un punto de set en el décimo juego, pero Tiafoe aguantó y fue necesario decidir en un tie break, en el que ambos comenzaron con buen trabajo con su servicio.

Con el 4-4, el italiano se puso por delante con un elegante golpe paralelo cuando estaba en movimiento. La pelota pegó en la raya, en la jugada decisiva del set, porque después Flavio fue preciso con su servicio.

La segunda manga comenzó con lucha; ambos presionaron en sus turnos de saque y así llegaron al 2-2, marcador en el que Cobolli descifró el servicio del norteamericano, logró el quiebre decisivo y, al confirmarlo, tomó ventaja de 4-2 para ponerse cerca del título.

En el séptimo juego el ‘Big Foe’ salvó dos puntos de quiebre en contra, mantuvo el servicio y continuó en la pelea ante un Cobolli explosivo. En el octavo, Frances resurgió con un quiebre, pero no lo confirmó y ahí se le escapó la posibilidad de remontar.

Considerado una de las promesas del tenis mundial, además de convertirse en el primer campeón italiano en Acapulco, Cobolli subió al decimoquinto lugar del ranking ATP, su mejor clasificación histórica, mientras que Tiafoe ascendió al vigésimo segundo puesto de la lista.

Después de animar a Tiafoe, al pronosticar que volverá a jugar finales esta temporada, Cobolli agradeció en español al público mexicano y celebró el entusiasmo de un torneo que, según sus palabras, se juega también fuera de la pista por el calor de la gente.

“Intentaré regresar el año que viene, es especial jugar en Acapulco”, señaló.

El torneo se disputó en cancha dura y repartió una bolsa de premios de 2.469.450 dólares.