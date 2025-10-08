El Club de Tenis y Pádel Vall Parc celebra su medio siglo de historia

El Club de Tenis y Pádel Vall Parc, inaugurado en 1975 en la falda de Collserola (Barcelona), celebra este 2025 su 50 aniversario y para conmemorar este medio siglo de historia prepara una jornada festiva que tendrá lugar el próximo 11 de octubre.

El evento arrancará a las 10.00 de la mañana, como no podía ser de otra manera, con diferentes torneos de tenis y pádel en las instalaciones del club para empezar las celebraciones con el deporte como telón de fondo. Ya durante la tarde tendrá lugar la recepción de los socios y los diferentes invitados antes de dar lugar al discurso oficial de bienvenida que estará a cargo del conocido presentador Xavier Sardà i del extenista y actual comentarista deportivo, Àlex Corretja.

Programa de la jornada / Vall Parc

Después de los actos protocolarios tendrá lugar el concierto en directo de Big Mouthers, una reconocida banda barcelonesa de versiones. El DJ Fede Sardà pondrá el colofon a la fiesta que se extenderá hasta las 23.00 horas. Durante todo el evento los asistentes encontrarán además diferentes puestos con comida y bebida.

"Es una fecha muy especial que marca un punto de inflexión en la historia del club. Es un logro importante, donde la experiencia de cómo hemos llegado hasta aquí nos marca el camino que queremos seguir para seguir evolucionando, sin perder nuestro lema, desde 1975 'un club abierto a todo el mundo'", comentó a SPORT la presidenta del club, Roser Vilaregut.

Un club histórico en evolución

El conocido club barcelonés fue fundado en 1975 con el tenis como gran protagonista, un deporte que en los últimos años se ha complementado con el pádel, alcanzando un total de 28 pistas (19 de pádel y 9 de tenis), además de un gimnasio inaugurado recientemente.

"Fundado originalmente como un club de tenis, Vall Parc hemos sabido adaptarnos a los tiempos y evolucionar para ofrecer una experiencia deportiva integral. Hoy en día, disponemos de modernas instalaciones de pádel —tanto exteriores como indoor—, un gimnasio completamente renovado con áreas de musculación, cardio y actividades dirigidas, además de nuestras escuelas de tenis y pádel", explica Vilaregut.

"Mirando al futuro, el club continúa apostando por la mejora constante", apunta la presidenta de un club que tiene nuevos proyectos en marcha entre los que destaca "la ampliación y modernización de las instalaciones, así como la incorporación de nuevos servicios en disciplinas en auge, como el pilates. Ampliando nuestra oferta los 365 días del año de 6 a 24h".

"Con medio siglo de historia a nuestras espaldas, en Vall Parc reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, la salud y la comunidad, manteniendo vivo el espíritu con el que nació: ofrecer un espacio de encuentro, bienestar y crecimiento personal a través del deporte", concluye.