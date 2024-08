Qué es el clostebol, la sustancia dopante con la que Sinner ha dado positivo: De dónde procede, beneficios...

Jannik Sinner dio positivo por partida doble en un control antidopaje realizado en el Masters 1000 de Indian Wells. El Tribunal Independiente ha declarado inocente al tenista italiano, concluyendo con que no hubo negligencias y la aplicación no fue voluntaria. Pero... ¿Cuál es la sustancia ilegal? ¿Por qué está prohibida?

El número uno del mundo dio positivo en clostebol, una sustancia prohibida detectada en su orina en cantidades infinitesimales, es decir, menos de una milmillonésima parte de un gramo. Este esteroide aparece en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Tal y como comunicó su equipo, se utilizó para tratar una herida en su dedo. Según se explica en el comunicado del jugador, se aplicó un medicamento sin receta adquirido por el propio preparador, aplicándoselo con un masaje sin guantes. De esta manera, el clostebol entró en contacto con la piel del italiano.

¿QUÉ ES EL CLOSTEBOL?

El clostebol o éster acetato es un esteroide anabolizante que forma parte de los corticoides. Se puede encontrar en cremas cicatrizantes para las heridas, quemaduras o úlceras en la piel.

BENEFICIO

Este esteroide logra mejorar el rendimiento del deportista. Le da al consumidor beneficios como el aumento en el desarrollo del músculo magro, ayuda quemar grasa y mejora el rédito deportivo. Tal y como le sucedió a Sinner, puede ingerirse sin tener conocimiento esta.

El italiano, tras explicar su situación, no tendrá una gran sanción y únicamente se le restarán los puntos logrados en Indian Wells. Así lo comunicó la ITIA: "Jannik ha cooperado totalmente con la investigación de la ITIA desde el principio. La ITIA lucha contra las malas conductas en el deporte y el dopaje en particular. Sus reglas y procesos son excepcionalmente rigurosos y, siguiendo la investigación forense y una audiencia independiente, el Tribunal Independiente ha decidido que Jannik es inocente. Él no tiene la culpa. De todas maneras, dada la naturaleza de responsabilidad estricta de las normas antidopaje, él acepta que pierda los puntos del torneo de Indian Wells, en el que se produjo el control"

Jannik Sinner no es el primer tenista en tomar esta sustancia. Steffano Battagliano continua con una sanción que le fue impuesta hace 4 años. Su compatriota recurrió a esta, pero el tribunal desestimó su recurso, por lo que estará alejado de las pistas hasta el 31 de enero de 2027. No tuvo la misma suerte que Sinner...