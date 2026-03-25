La clave del éxito de Landaluce: "Nadal y Alcaraz me ayudaron bastante"

El gran nombre de este torneo de Miami tiene acento español. Madrileño, para ser concretos. Martín Landaluce había hecho historia en la ronda anterior, convirtiéndose en el jugador con menor ranking en alcanzar los octavos de final desde 2009. Por si fuera poco, este martes se vengó del verdugo de Carlos Alcaraz y sigue soñando tras asaltar los cuartos.

Martín derrotó a Sebastian Korda, que contaba claramente con el apoyo de la afición, y lo hizo de la manera más épica posible. A la española. Incluso salvó una bola de partido en contra en el tie-break del segundo set. Y de qué manera lo hizo. El estadounidense sacó y el madrileño colocó un resto ganador a la misma línea. Se fue corriendo al banquillo celebrándolo. Ahí empezó todo.

Landaluce celebra el pase a cuartos / EFE

"Verme compitiendo con los mejores jugadores, en grandes estadios y haciéndolo tan bien, es algo que refuerza mucho y confirma que el camino que estamos siguiendo es el adecuado. Semanas como esta son fundamentales y estoy tratando de aprovecharla al máximo porque sé que será muy positiva para mi carrera”, comentó Landaluce después del encuentro.

También habló sobre el apoyo que recibe de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. "Con Carlitos y con Rafa hablo de vez en cuando. Con Rafa hablé en Yeda; tuvimos una conversación que me ayudó bastante. A Carlos lo he visto algunos días. Son dos personas muy agradables, siempre dispuestas a apoyar y a hacer que el tenis español siga creciendo", reconoció.

Gracias al increíble torneo que está haciendo, el próximo lunes estará en la mejor posición de su carrera en el ranking. De momento ocuparía el número 105, aunque si gana este miércoles a Jiri Lehecka se uniría a Rafa Jódar dentro del top 100. Una noticia que sería espectacular para el tenis español, que contaría con dos jugadores de 20 años entre los cien mejores del planeta.

Un partido te cambia la vida

Y no sería una subida tímida. Pasaría de la actual 105 al número 64 del mundo. Esta es la importancia que puede tener un solo partido. "El nivel en los Challengers, y entre jugadores del top 100 o top 150, es altísimo. Por eso hay jugadores que pueden tardar seis meses, un año o más en salir de ahí: el nivel es realmente fuerte. Cuando tienen la oportunidad arriba, suelen hacerlo bien. En mi caso, esta semana se está dando todo y espero que siga así", comentó.

Uno de estos casos es el de Valentin Vacherot, un jugador que llevaba años compitiendo en el circuito Challenger y tuvo su golpe de suerte en el Masters 1000 de Shanghai. Las derrotas y las lesiones de los 'top', además de un rendimiento espectacular por su parte que le ayudó a eliminar a Novak Djokovic, le permitieron llegar a la gran final, y desde entonces no ha dejado de subir en el ranking. En pocos meses, ya es número 25 del planeta.