Así está la clasificación del ranking ATP antes del Open Australia 2026

El ranking ATP es, cada enero, una de las grandes referencias para entender lo que puede suceder en el Open de Australia 2026. Más allá de los nombres propios, la clasificación mundial marca jerarquías, condiciona los cruces del cuadro y define qué jugadores afrontan el torneo con mayor presión competitiva.

A pocos días del arranque en Melbourne, la fotografía del ranking refleja un equilibrio cada vez más habitual en la élite del tenis masculino entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El ranking sigue liderado por el español, que tiene margen de mejora ya que las semifinales logradas el pasado año le permiten seguir sumando puntos en el primer 'Major' del año.

Alcaraz aventaja en 550 puntos al italiano Sinner, que no podrá sumar puntos al ganar el título en 2025. Ambos le sacan un mundo al tercer clasificado, el alemán Alexander Zverev, con 5.105 puntos.

Ranking ATP antes del Open de Australia

Carlos Alcaraz (ESP) – 12.050 puntos Jannik Sinner (ITA) – 11.500 puntos Alexander Zverev (GER) – 5.105 puntos Novak Djokovic (SRB) – 4.780 puntos Alex de Miñaur (AUS) – 4.080 puntos Lorenzo Musetti (ITA) – 3.990 puntos Félix Auger-Aliassime (CAN) – 3.990 puntos Ben Shelton (USA) – 3.960 puntos Taylor Fritz (USA) – 3.840 puntos

La zona alta del ranking llega especialmente comprimida, con varios aspirantes reales al número uno y con márgenes de puntos que pueden variar de forma notable tras el primer Grand Slam del curso.

Con este contexto, el Open de Australia 2026 se presenta como el primer gran examen del curso. El ranking ATP llega cargado de tensión competitiva y promete movimientos importantes tras dos semanas que, como suele ocurrir en Melbourne, pueden redefinir el orden del tenis mundial desde el inicio del año.